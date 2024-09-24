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Posted 24 сентября, 12:26

Published 24 сентября, 12:26

Modified 24 сентября, 12:45

Updated 24 сентября, 12:45

Красноярский край вошёл в топ-5 крупных регионов с дешёвым загородным жильём

Красноярский край вошёл в топ-5 крупных регионов с дешёвым загородным жильём

24 сентября 2024, 12:26
Фото: 1MI
Красноярский край вошел в рейтинг регионов с городами-миллионниками с доступным загородным жильём.

Топ составили аналитики портала «Домклик». В крае средняя стоимость квадратного метра в загородном доме составила 53,3 тысячи рублей. С такой ценой регион занял четвертое место.

Дешевле загородное жилье в Омской области — квадрат стоит 51,5 тысячи. В Новосибирской области квадрат стоит 60,5 тысячи.

Самая низкая цены оказалась в Волгоградской области — 44,1 тысячи рублей и Пермском крае — 50,7 тысячи рублей. Самые дорогие предложения в Москве — 126,4 тысячи рублей за квадрат и Санкт-Петербурге — 132,3 тысячи.

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