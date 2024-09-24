Красноярский край вошёл в топ-5 крупных регионов с дешёвым загородным жильём

Posted 24 сентября, 12:26
Published 24 сентября, 12:26
Modified 24 сентября, 12:45
Updated 24 сентября, 12:45
Топ составили аналитики портала «Домклик». В крае средняя стоимость квадратного метра в загородном доме составила 53,3 тысячи рублей. С такой ценой регион занял четвертое место.
Дешевле загородное жилье в Омской области — квадрат стоит 51,5 тысячи. В Новосибирской области квадрат стоит 60,5 тысячи.
Самая низкая цены оказалась в Волгоградской области — 44,1 тысячи рублей и Пермском крае — 50,7 тысячи рублей. Самые дорогие предложения в Москве — 126,4 тысячи рублей за квадрат и Санкт-Петербурге — 132,3 тысячи.