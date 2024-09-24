Красноярскому художнику Василию Слонову вынесли приговор за блатную неваляшку

Вину Слонов не признал. На прошлом заседании он выступал с последним словом. В нем художник попросил вернуть ему изъятые неваляшки, из-за которых и возбудили уголовное дело, прочитал молитву и заявил, что эксперт допустил «грубейшие непростительные ошибки» при экспертизе его неваляшек.