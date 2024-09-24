Красноярскому художнику Василию Слонову вынесли приговор за блатную неваляшку

Posted 24 сентября, 02:12
Published 24 сентября, 02:12
Modified 24 сентября, 03:59
Updated 24 сентября, 03:59
Оглашение приговора состоялось на заседании 24 сентября. Изначально приговор должны были озвучить на заседании 23 сентября, но его перенесли.
В итоге суд приговорил Слонова к году исправительных работ с удержанием в доход государства 15% от зарплаты. Кроме того, суд потребовал уничтожить неваляшку.
Прокуратура запрашивала для художника наказание в виду двух лет принудительных работ с удержанием 15% от зарплаты в доход государства
Вину Слонов не признал. На прошлом заседании он выступал с последним словом. В нем художник попросил вернуть ему изъятые неваляшки, из-за которых и возбудили уголовное дело, прочитал молитву и заявил, что эксперт допустил «грубейшие непростительные ошибки» при экспертизе его неваляшек.
Слонов собирается обжаловать приговор. Он заявил, что вошел в процесс художником, а вышел художником и правозащитником. Художник не считает себя виновным и экстремистом.
«Я вышел из суда с клеймом экстремиста. Я не собираюсь с таким клеймом жить. Моим детям что ли будут тыкать „твой папа экстремист“? Нет»
В октябре 2023 года Слонова оштрафовали за сделанную им неваляшку с изображениями восьмиконечной звезды. Суд расценил это как символику «криминального движения АУЕ», которое признано Верховным судом России экстремистским и запрещено в стране. Художника признали виновным по административной статье о публичной демонстрации символики экстремистской организации (статья 20.3 КоАП РФ).
В феврале 2024 года против Слонова завели уголовное дело о неоднократной демонстрации экстремистской символики (статья 282.4 УК РФ). Поводом для этого стала публикация в соцсетях художника с фотографией той неваляшки. Обвинение заявило, что автор не удалил запись, и на это пожаловался «свидетель».
Первый суд состоялся 11 июня. Слонов вину не признал, а доводы обвинения назвал заблуждением. Он принес неваляшку в зал суда и заявил, что она является ироничным арт-объектом и высмеивает романтику тюремной культуры, а не пропагандирует запрещенное в России движение.
12 июля состоялось заседание суда, на котором эксперт огласил результаты лингвистической экспертизы. Он заявил, что на неваляшке есть символика экстремистского движения. При этом он не усмотрел признаков пропаганды. Свидетель обвинения отметил, что неваляшка имеет «атрибуты» запрещенного движения.