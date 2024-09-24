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Posted 24 сентября, 09:13

Published 24 сентября, 09:13

Modified 24 сентября, 09:15

Updated 24 сентября, 09:15

Красноярцы собрали 780 мешков мусора и 113 покрышек на экоакции «День реки»

Красноярцы собрали 780 мешков мусора и 113 покрышек на экоакции «День реки»

24 сентября 2024, 09:13
Фото: Сергей Чириков
Красноярцы приняли участие в масштабной экологической акции РУСАЛа «День реки», который прошел в 14-й раз. 21 сентября на косе Орлиха 400 человек из 38 команды в течение двух часов собрали с прибрежной территории 780 мешков мусора и 113 покрышек.

Экологический волонтерский проект «День Енисея» был инициирован основателем компании РУСАЛ Олегом Дерипаска в 2011 году с целью привлечь внимание общественности к проблемам главной реки Сибири. Однако отклик оказался настолько широким, что акцию решено было сделать ежегодной. Она проходит во всех городах ответственности компании.

Участие в уборке берега Енисея в Красноярске приняли давние партнеры праздника — Русское географическое общество и Национальный совет по корпоративному волонтерству.

Фото: Сергей Чириков

Акция проходит во всех городах ответственности компании. В этот раз участие в уборке берега Енисея в Красноярске принял и Национальный совет по корпоративному волонтерству.

«Люди всегда селились по берегам рек. Этой акцией мы хотим обратить внимание на наш источник жизни, на Енисей, рядом с которым мы живем. Из года в год меняются команды, условия, но неизменно одно — мы чистим нашу главную артерию, любимую реку. Кстати, люди проявляют к такой уборке большой интерес. Спросите жителя России из любого крупного города о его любимом месте, и он всегда назовет свою реку или набережную», — поделился заместитель директора алюминиевого дивизиона компании Дмитрий Дмитриев.

Организаторы заявили, что красноярцы стали относиться к окружающей среде более ответственно, и год от года количество команд — участников не убавляется.

«В этом году на уборку пришли почти 400 человек. Мы ожидали 36 команд, в итоге набралось около 40. Формат квеста в таких мероприятиях очень выигрышный, здесь не только желание сделать город чище, но еще присутствует азарт. Многие даже не дожидаются старта, а сразу разбегаются по косе, чтобы собрать как можно больше мусора. Находим все: от мебели до снимков МРТ», — отметила куратор проекта «День реки» Юлия Евтушок.
Фото: Сергей Чириков

Министр природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Панов участвует в проекте с 2012 года, и в этот раз привел свою команду для уборки.

«Этот проект имеет большую историю. И каждый раз на уборку приходят все больше и больше человек. Мы видим, что в этом году только от нашего министерства пришло около 200 участников. Это говорит о том, что люди не равнодушны к проблемам окружающей среды. Сегодня хорошая погода, многие бы поехали на дачу или отдохнуть на природу, а они решили сделать наш город красивее: собрать мусор и навести порядок», — сказал Панов.

Праздник завершился традиционной полевой кухней и награждением лучших команд, набравших в экоквесте больше всех баллов. Абсолютным чемпионом экоквеста признана Академия МЧС. Команда «КрАЗ» победила в номинации «Стекло». Также в числе призеров ГУФСИН, центр «Круговорот», команда РЦУ (РУСАЛ Центр учета). Лучший трофей принесли команда РЖД.

Фото: Сергей Чириков

По итогам экологической акции, помимо 279 мешков со смешанным мусором, было вывезено для дальнейшей переработки 184 мешка пластика, 168 мешков со стеклом, 113 покрышек и 131 мешок с металлическими отходами. Весь мусор, собранный за время квеста, утилизируется в соответствии с нормами, установленными в регионе проведения. А отходы, разделенные по фракциям, отправились на вторичную переработку

#Владислав Савончик
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