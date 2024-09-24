Красноярцы собрали 780 мешков мусора и 113 покрышек на экоакции «День реки»

По итогам экологической акции, помимо 279 мешков со смешанным мусором, было вывезено для дальнейшей переработки 184 мешка пластика, 168 мешков со стеклом, 113 покрышек и 131 мешок с металлическими отходами. Весь мусор, собранный за время квеста, утилизируется в соответствии с нормами, установленными в регионе проведения. А отходы, разделенные по фракциям, отправились на вторичную переработку