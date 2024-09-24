Красноярцы собрали 780 мешков мусора и 113 покрышек на экоакции «День реки»

Posted 24 сентября, 09:13
Published 24 сентября, 09:13
Modified 24 сентября, 09:15
Updated 24 сентября, 09:15
Экологический волонтерский проект «День Енисея» был инициирован основателем компании РУСАЛ Олегом Дерипаска в 2011 году с целью привлечь внимание общественности к проблемам главной реки Сибири. Однако отклик оказался настолько широким, что акцию решено было сделать ежегодной. Она проходит во всех городах ответственности компании.
Участие в уборке берега Енисея в Красноярске приняли давние партнеры праздника — Русское географическое общество и Национальный совет по корпоративному волонтерству.
Акция проходит во всех городах ответственности компании. В этот раз участие в уборке берега Енисея в Красноярске принял и Национальный совет по корпоративному волонтерству.
«Люди всегда селились по берегам рек. Этой акцией мы хотим обратить внимание на наш источник жизни, на Енисей, рядом с которым мы живем. Из года в год меняются команды, условия, но неизменно одно — мы чистим нашу главную артерию, любимую реку. Кстати, люди проявляют к такой уборке большой интерес. Спросите жителя России из любого крупного города о его любимом месте, и он всегда назовет свою реку или набережную», — поделился заместитель директора алюминиевого дивизиона компании Дмитрий Дмитриев.
Организаторы заявили, что красноярцы стали относиться к окружающей среде более ответственно, и год от года количество команд — участников не убавляется.
«В этом году на уборку пришли почти 400 человек. Мы ожидали 36 команд, в итоге набралось около 40. Формат квеста в таких мероприятиях очень выигрышный, здесь не только желание сделать город чище, но еще присутствует азарт. Многие даже не дожидаются старта, а сразу разбегаются по косе, чтобы собрать как можно больше мусора. Находим все: от мебели до снимков МРТ», — отметила куратор проекта «День реки» Юлия Евтушок.
Министр природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Панов участвует в проекте с 2012 года, и в этот раз привел свою команду для уборки.
«Этот проект имеет большую историю. И каждый раз на уборку приходят все больше и больше человек. Мы видим, что в этом году только от нашего министерства пришло около 200 участников. Это говорит о том, что люди не равнодушны к проблемам окружающей среды. Сегодня хорошая погода, многие бы поехали на дачу или отдохнуть на природу, а они решили сделать наш город красивее: собрать мусор и навести порядок», — сказал Панов.
Праздник завершился традиционной полевой кухней и награждением лучших команд, набравших в экоквесте больше всех баллов. Абсолютным чемпионом экоквеста признана Академия МЧС. Команда «КрАЗ» победила в номинации «Стекло». Также в числе призеров ГУФСИН, центр «Круговорот», команда РЦУ (РУСАЛ Центр учета). Лучший трофей принесли команда РЖД.
По итогам экологической акции, помимо 279 мешков со смешанным мусором, было вывезено для дальнейшей переработки 184 мешка пластика, 168 мешков со стеклом, 113 покрышек и 131 мешок с металлическими отходами. Весь мусор, собранный за время квеста, утилизируется в соответствии с нормами, установленными в регионе проведения. А отходы, разделенные по фракциям, отправились на вторичную переработку