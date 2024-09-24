Красноярцы выстраиваются в очереди за билетами на электрокатамаран

Posted 24 сентября, 09:55
Published 24 сентября, 09:55
Modified 24 сентября, 13:01
Updated 24 сентября, 13:01
Фото очереди публикует телеграм-канал «Бал дебютанток». Её появление в канале объяснили снижением цен на билеты.
«Видим прямо очередь на электрокатамаран — выяснили, что кататься сейчас от 700 рублей. У „Экохода“ акция бархатная осень и билеты за полцены», — пишут в канале.
Судя информации с сайта «ЭкоходЪ», сейчас электрокатамаран выполняет 5-7 рейсов в день — экскурсионные и прогулочные. Они длятся один час.
Прогулочные рейсы стоят 700 рублей в будни и 850 рублей в выходные и в пятницу, экскурсионные — 800 и 950 рублей соответственно. Это цены за стандартный тариф: тариф комфорт дороже на 300 рублей.
Электрический катамаран «ЭкоходЪ» впервые запустили 9 июня 2023 года. Стоимость билетов на прогулочные рейсы тогда была от 1600 рублей, на экскурсионные рейсы — от 1900 рублей, на рейс Красноярск — Дивногорск — от 550 рублей.
В 2024 году электрокатамаран запустили в начале мая. Минимальная цена билета на прогулочный рейс стала ниже и составила 1400 рублей, на экскурсионный — не изменилась и составила 1900 рублей.
Заметно подорожали рейсы Красноярск — Дивногорск: на него анонсировали цену от 2700 рублей. Однако в середине лета эти рейсы и вовсе отменили.