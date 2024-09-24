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Posted 24 сентября, 09:55

Published 24 сентября, 09:55

Modified 24 сентября, 13:01

Updated 24 сентября, 13:01

Красноярцы выстраиваются в очереди за билетами на электрокатамаран

Красноярцы выстраиваются в очереди за билетами на электрокатамаран

24 сентября 2024, 09:55
Фото: Бал дебютанток
Красноярцы стали выстраиваться в очереди к кассе по продаже билетов на электрокатамаран.

Фото очереди публикует телеграм-канал «Бал дебютанток». Её появление в канале объяснили снижением цен на билеты.

«Видим прямо очередь на электрокатамаран — выяснили, что кататься сейчас от 700 рублей. У „Экохода“ акция бархатная осень и билеты за полцены», — пишут в канале.
Фото: Бал дебютанток

Судя информации с сайта «ЭкоходЪ», сейчас электрокатамаран выполняет 5-7 рейсов в день — экскурсионные и прогулочные. Они длятся один час.

Прогулочные рейсы стоят 700 рублей в будни и 850 рублей в выходные и в пятницу, экскурсионные — 800 и 950 рублей соответственно. Это цены за стандартный тариф: тариф комфорт дороже на 300 рублей.

Фото: ticket.vodohod-krs.ru/

Электрический катамаран «ЭкоходЪ» впервые запустили 9 июня 2023 года. Стоимость билетов на прогулочные рейсы тогда была от 1600 рублей, на экскурсионные рейсы — от 1900 рублей, на рейс Красноярск — Дивногорск — от 550 рублей.

В 2024 году электрокатамаран запустили в начале мая. Минимальная цена билета на прогулочный рейс стала ниже и составила 1400 рублей, на экскурсионный — не изменилась и составила 1900 рублей.

Заметно подорожали рейсы Красноярск — Дивногорск: на него анонсировали цену от 2700 рублей. Однако в середине лета эти рейсы и вовсе отменили.

  • Ранее красноярцы спорили о том, нормальный ли ценник на прогулки на экосудне: кому-то цены показались завышенными, а кто-то назвал их нормальными.
  • Тут мы писали, какие минусы и плюсы жители нашли в поездках на электрокатамаране.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Электрокатамаран#Цены#Билеты#Очередь
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