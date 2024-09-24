На Красрабе трамвай и машины зажали ребенка на небезопасном переходе

Posted 24 сентября, 07:39
Published 24 сентября, 07:39
Modified 24 сентября, 07:46
Updated 24 сентября, 07:46
Кадрами поделился депутат заксобрания Илья Зайцев. На видео показано, как ребёнок ждёт «зеленого» сигнала на пешеходном переходе. В один момент мальчик оказывается зажат сначала машинами, которые притормаживают, чтобы не задеть пешехода, а потом трамваем, который тоже приостанавливается из-за маленького расстояния.
ГАИ и прокуратура выявили ряд нарушения и заявили, что пути небезопасные и не соответствуют проекту организации дорожного движения.
Ремонт трамвайных путей от Предмостной до Красноярского Рабочего, 106 начали осенью 2023 года и завершили в июле 2024 года. На работы выделили почти 816,5 млн рублей, но потратили 764 млн рублей. Остальные работы на 52 млн рублей заказчик (управление дорог) и подрядчик («Промстрой»).