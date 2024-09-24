На Красрабе трамвай и машины зажали ребенка на небезопасном переходе

Кадрами поделился депутат заксобрания Илья Зайцев. На видео показано, как ребёнок ждёт «зеленого» сигнала на пешеходном переходе. В один момент мальчик оказывается зажат сначала машинами, которые притормаживают, чтобы не задеть пешехода, а потом трамваем, который тоже приостанавливается из-за маленького расстояния.