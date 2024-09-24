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Posted 24 сентября, 07:39

Published 24 сентября, 07:39

Modified 24 сентября, 07:46

Updated 24 сентября, 07:46

На Красрабе трамвай и машины зажали ребенка на небезопасном переходе

На Красрабе трамвай и машины зажали ребенка на небезопасном переходе

24 сентября 2024, 07:39
Фото: Илья Зайцев
На проспекте Красноярский рабочий около остановки «Цирк» ребенка зажали машины и трамвай на обновленных трамвайных путях.

Кадрами поделился депутат заксобрания Илья Зайцев. На видео показано, как ребёнок ждёт «зеленого» сигнала на пешеходном переходе. В один момент мальчик оказывается зажат сначала машинами, которые притормаживают, чтобы не задеть пешехода, а потом трамваем, который тоже приостанавливается из-за маленького расстояния.

Видео: Илья Зайцев.

О плохом качестве ремонта трамвайных путей на Красрабе жители сообщали не впервые. В мэрии заявляли, что пути проверила специальная комиссия — критичных нарушений не нашли, и движение решили запустить.

ГАИ и прокуратура выявили ряд нарушения и заявили, что пути небезопасные и не соответствуют проекту организации дорожного движения.

Ремонт трамвайных путей от Предмостной до Красноярского Рабочего, 106 начали осенью 2023 года и завершили в июле 2024 года. На работы выделили почти 816,5 млн рублей, но потратили 764 млн рублей. Остальные работы на 52 млн рублей заказчик (управление дорог) и подрядчик («Промстрой»).

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