Окнам красноярского краеведческого музея вернут исторический вид

Posted 24 сентября, 10:26
Published 24 сентября, 10:26
Modified 24 сентября, 14:28
Updated 24 сентября, 14:28
Окнам хотят вернуть исторический вид — сделать их такими, какими они были в проекте архитектора здания Леонида Чернышева.
Сейчас для этих работ ищут подрядчика, тендер появился на сайте госзакупок.Выполнить работы необходимо до декабря 2025 года.
На время ремонта окон музей закрывать не будут. Остальную часть музея и прилегающую территорию ждет реставрация к 400-летию Красноярска — к 2028 году.