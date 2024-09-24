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Posted 24 сентября, 10:26

Published 24 сентября, 10:26

Modified 24 сентября, 14:28

Updated 24 сентября, 14:28

Окнам красноярского краеведческого музея вернут исторический вид

Окнам красноярского краеведческого музея вернут исторический вид

24 сентября 2024, 10:26
Фото: prmira.ru
В красноярском краеведческом музей планируют провести реконструкцию — сначала там отремонтируют окна за почти 115 миллионов рублей.

Окнам хотят вернуть исторический вид — сделать их такими, какими они были в проекте архитектора здания Леонида Чернышева.

Проект здания краеведческого музея Леонида ЧернышеваПроект здания краеведческого музея Леонида Чернышева
Проект здания краеведческого музея Леонида Чернышева. Фото: Центр по сохранению культурного наследия Красноярского края

Сейчас для этих работ ищут подрядчика, тендер появился на сайте госзакупок.Выполнить работы необходимо до декабря 2025 года.

На время ремонта окон музей закрывать не будут. Остальную часть музея и прилегающую территорию ждет реставрация к 400-летию Красноярска — к 2028 году.

  • Краеведческий музей — объект культурного наследия. Его начали строить в 1914 году, но достроили только к 1930 из-за Первой мировой войны и пожара.
  • Позднее здание реконструировали — с 1987 по 2001 год. С тех пор масштабных ремонтов там не проводили.
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