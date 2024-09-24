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Posted 24 сентября, 05:31

Published 24 сентября, 05:31

Modified 24 сентября, 06:01

Updated 24 сентября, 06:01

Отравление аэрозолем стало главной версией смерти детей в Красноярском крае

Отравление аэрозолем стало главной версией смерти детей в Красноярском крае

24 сентября 2024, 05:31
Фото: СК Красноярского края
Сюжет
Отравление семьи
В прокуратуре назвали приоритетную версию отравления семьи из Назаровского района. Они могли отравиться аэрозольным препаратом от насекомых.

Все произошло в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет.

В ночь на 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу. 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.

СК возбудил уголовное дело. По версии следователей, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества.

Как сообщили в прокуратуре, в рамках экспертиз появилось подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне.

Версию об отравлении аэрозолем не поддерживал СК, заявляя, что отравление пищевое. Однако теперь в ведомстве сообщают, что отравление могло произойти в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.

Фото: СК Красноярского края

К проведению исследования для установления точной причины отравления подключены эксперты федерального экспертного учреждения из Москвы.

  • Ранее появилась версия, что одна из девочек варила пельмени по просьбе матери и якобы могла перепутать приправу с отравой для мух. Однако судмедэксперты не нашли следов средства у двух членов семьи.
  • В прокуратуре заявляли, что помимо двух основных версий — отравление продуктами из местного магазина или попадание в еду опасного вещества, есть и третья — семья могла отравиться продуктами собственного хозяйства.
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#Владислав Савончик#Общество#Происшествия#Дети#Отравление#Уголовное дело#Красная Сопка#Отравление семьи
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