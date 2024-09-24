Отравление аэрозолем стало главной версией смерти детей в Красноярском крае

Posted 24 сентября, 05:31
Published 24 сентября, 05:31
Modified 24 сентября, 06:01
Updated 24 сентября, 06:01
Все произошло в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет.
В ночь на 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу. 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.
СК возбудил уголовное дело. По версии следователей, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества.
Как сообщили в прокуратуре, в рамках экспертиз появилось подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне.
Версию об отравлении аэрозолем не поддерживал СК, заявляя, что отравление пищевое. Однако теперь в ведомстве сообщают, что отравление могло произойти в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.
К проведению исследования для установления точной причины отравления подключены эксперты федерального экспертного учреждения из Москвы.