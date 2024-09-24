После аварии на трассе в больницу попали 3-летний и 3-месячный мальчики и их мать

Posted 24 сентября, 09:27
Published 24 сентября, 09:27
Modified 24 сентября, 09:29
Updated 24 сентября, 09:29
Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, все произошло на 12 километре автодороги утром 24 сентября. 58-летний водитель «Тойоты» поворачивал налево и не предоставил преимущество в движении «Хонде» — авто двигалось навстречу. В итоге машины столкнулись.
После аварии 28-летнюю девушку — водителя «Хонды» — и ее двоих сыновей 3 лет и 3 месяцев доставили в больницу.
«Оба ребенка находились в детских удерживающих устройствах, что позволило снизить тяжесть последствий аварии», — отметили в ГАИ.
У водителя «Тойоты» состояния опьянения не установлено. Сейчас экипаж ДПС продолжает работу на месте происшествия.