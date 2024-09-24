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Posted 24 сентября, 09:27

Published 24 сентября, 09:27

Modified 24 сентября, 09:29

Updated 24 сентября, 09:29

После аварии на трассе в больницу попали 3-летний и 3-месячный мальчики и их мать

После аварии на трассе в больницу попали 3-летний и 3-месячный мальчики и их мать

24 сентября 2024, 09:27
Фото: t.me/mvd_24
На автодороге «Ачинск — Бирилюссы» произошла авария с участием двух авто. Травмы получили мать и два её сына.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, все произошло на 12 километре автодороги утром 24 сентября. 58-летний водитель «Тойоты» поворачивал налево и не предоставил преимущество в движении «Хонде» — авто двигалось навстречу. В итоге машины столкнулись.

После аварии 28-летнюю девушку — водителя «Хонды» — и ее двоих сыновей 3 лет и 3 месяцев доставили в больницу.

«Оба ребенка находились в детских удерживающих устройствах, что позволило снизить тяжесть последствий аварии», — отметили в ГАИ.
Фото: t.me/mvd_24

У водителя «Тойоты» состояния опьянения не установлено. Сейчас экипаж ДПС продолжает работу на месте происшествия.

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