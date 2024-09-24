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Posted 24 сентября, 07:57

Published 24 сентября, 07:57

Modified 24 сентября, 14:23

Updated 24 сентября, 14:23

Прививка от гриппа: где и за сколько ставить в Красноярске и что нельзя делать после

Прививка от гриппа: где и за сколько ставить в Красноярске и что нельзя делать после

24 сентября 2024, 07:57
Фото: freepik.com
Собрали ответы на главные вопросы о вакцинации против гриппа — где, зачем, когда и за сколько привиться, чего нельзя делать после и кто может получить вакцину бесплатно.

Грипп — острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Оно может вызвать тяжелые осложнения, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Симптомы гриппа: высокая температура, кашель, боль в горле, слабость, головная боль и мышечные боли.

Чтобы защититься от гриппа, можно поставить прививку — она стимулирует иммунную систему и помогает организму более эффективно бороться с заражением.

Когда нужно делать прививку и как часто

Как сообщала главврач краевого центра общественного здоровья и медпрофилактики Ирина Сергеева, лучшее время для вакцинации от гриппа — начало осени, сентябрь и начало октября.

В краевом Роспотребнадзоре заявляли, что вакцину от гриппа нужно ставить с сентября по ноябрь.

Эти рекомендации основаны на том, что антитела к вирусу после вакцинации формируются за две-три недели, а рост заболеваемости ожидается в ноябре–декабре.

Прививку рекомендуется повторять ежегодно, так как иммунитет после вакцинации сохраняется на срок не более 12 месяцев.

Если поставить прививку с сентября по ноябрь, то организм выработает иммунитет до начала эпидемии.Если поставить прививку с сентября по ноябрь, то организм выработает иммунитет до начала эпидемии.
Если поставить прививку с сентября по ноябрь, то организм выработает иммунитет до начала эпидемии.. Фото: 1MI

Кому можно и нельзя ставить прививку от гриппа

Можно и нужно вакцинироваться, по словам главврача Сергеевой, следующим категориям людей:

  • беременным;
  • людям старше 60 лет;
  • сотрудникам медучреждений, магазинов и другим работникам мест, где есть большое скопление людей;
  • людям с хроническими заболеваниями.

Нельзя ставить прививку тем, у кого есть аллергия на компоненты прививки, например, на куриный белок.

Отложить вакцинацию на несколько недель рекомендуют тем, кто уже заболел или почувствовал недомогание.

Кто и где может поставить прививку бесплатно

В край в начале осени привезли 173 тысячи доз вакцины «УльтриксКвадри» для детей от полугода, подростков и беременных и 163 тысячи доз вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», предназначенных для взрослых.

В край привезли три вида вакцин против гриппа — «УльтриксКвадри», «Совигрипп» и «Флю-М».В край привезли три вида вакцин против гриппа — «УльтриксКвадри», «Совигрипп» и «Флю-М».
В край привезли три вида вакцин против гриппа — «УльтриксКвадри», «Совигрипп» и «Флю-М».. Фото: Роспотребнадзор Красноярского края

По информации Роспотребнадзора, в этом сезоне планируется привить до 60% жителей Красноярского края.

Специалисты отмечают, что лучшее время для вакцинации от гриппа — период с сентября по ноябрь.

Привиться бесплатно могут следующие категории граждан:

  • дети от полугода, школьники, студенты вузов и техникумов;
  • беременные;
  • сотрудники медицинских и учебных учреждений, соцсферы, торговли и транспорта;
  • сотрудники правоохранительных органов, госслужащие;
  • люди старше 60 лет;
  • призывники;
  • вахтовики;
  • люди с хроническими заболеваниями.

Чтобы поставить прививку, можно записаться через регистратуру поликлиники по телефону или лично.

Где и за сколько можно привиться от гриппа в Красноярске?

В Красноярске есть несколько мест, где можно поставить прививку от гриппа как бесплатно, так и за плату.

Государственные больницы

В минздраве «ПМ» объясняли, что часто человек попадает в бесплатную категорию, но не знает об этом. Он приходит в поликлинику, и уже там выясняется, что ему так или иначе положена бесплатная вакцина.

Если жителю не положена бесплатная прививка от государства, он может узнать, организует ли вакцинацию его работодатель.Если жителю не положена бесплатная прививка от государства, он может узнать, организует ли вакцинацию его работодатель.
Если жителю не положена бесплатная прививка от государства, он может узнать, организует ли вакцинацию его работодатель.. Фото: 1MI

Если бесплатная прививка все-таки не положена, житель может узнать в государственной больнице, ставят ли они прививки платно. Цены в госбольницах обычно начинаются от 450 рублей за отечественную вакцину и от 680 рублей за импортную.

Частные клиники

Платно вакцину можно поставить в Центре СПИД или в частной клинике. В Центре, по информации с сайта, сейчас есть вакцина «Ультрикс Квадри» российского производства: 800 рублей для взрослого и 1200 для ребенка. Импортных вакцин в этом году нет.

Платно вакцину против гриппа можно поставить в Центре СПИД в КрасноярскеПлатно вакцину против гриппа можно поставить в Центре СПИД в Красноярске
Платно вакцину против гриппа можно поставить в Центре СПИД в Красноярске. Фото: Центр СПИД

В частных клиниках стоимость вакцинации может варьироваться от 500 до 1500 рублей в зависимости от типа вакцины и уровня сервиса. В среднем вакцинация «Ультрикс Квадри» стоит 950 рублей, «Совигрипп» — 650 рублей, «Флю-М» — 700 рублей.

В среднем поставить прививку от гриппа в Красноярске можно за 600-900 рублей.В среднем поставить прививку от гриппа в Красноярске можно за 600-900 рублей.
В среднем поставить прививку от гриппа в Красноярске можно за 600-900 рублей.В среднем поставить прививку от гриппа в Красноярске можно за 600-900 рублей.
В среднем поставить прививку от гриппа в Красноярске можно за 600-900 рублей.В среднем поставить прививку от гриппа в Красноярске можно за 600-900 рублей.
В среднем поставить прививку от гриппа в Красноярске можно за 600-900 рублей.

В некоторых клиниках дополнительно к вакцинации нужно будет оплатить осмотр.

Чего нельзя делать после вакцинации

После прививки от гриппа важно следить за своим состоянием и соблюдать некоторые запреты — вот какие.

Можно ли пить алкоголь после прививки

Рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя в течение 24 часов после вакцинации. Это поможет избежать нежелательных реакций организма.

Можно ли мыться после прививки

Мыться можно, однако стоит избегать горячих ванн и саун в течение первых суток. Лучше всего принять теплый душ.

Можно ли заниматься спортом после прививки

Легкие физические нагрузки допустимы, но интенсивные тренировки стоит отложить на 1-2 дня.

Другие меры профилактики гриппа

Кроме вакцинации можно принимать и другие меры, чтобы снизить риск заболеть гриппом:

  • регулярно мойте руки с мылом;
  • используйте антисептики для рук;
  • избегайте скоплений людей в период эпидемий;
  • соблюдайте здоровый образ жизни: правильно питайтесь, достаточно спите и занимайтесь физической активностью.
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