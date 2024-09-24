Прививка от гриппа: где и за сколько ставить в Красноярске и что нельзя делать после

Когда нужно делать прививку и как часто

Кому можно и нельзя ставить прививку от гриппа

Кто и где может поставить прививку бесплатно

Где и за сколько можно привиться от гриппа в Красноярске?

Государственные больницы

Частные клиники

Чего нельзя делать после вакцинации

Можно ли пить алкоголь после прививки

Можно ли мыться после прививки

Можно ли заниматься спортом после прививки