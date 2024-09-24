Прививка от гриппа: где и за сколько ставить в Красноярске и что нельзя делать после

Posted 24 сентября, 07:57
Published 24 сентября, 07:57
Modified 24 сентября, 14:23
Updated 24 сентября, 14:23
Грипп — острое вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Оно может вызвать тяжелые осложнения, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Симптомы гриппа: высокая температура, кашель, боль в горле, слабость, головная боль и мышечные боли.
Чтобы защититься от гриппа, можно поставить прививку — она стимулирует иммунную систему и помогает организму более эффективно бороться с заражением.
Как сообщала главврач краевого центра общественного здоровья и медпрофилактики Ирина Сергеева, лучшее время для вакцинации от гриппа — начало осени, сентябрь и начало октября.
В краевом Роспотребнадзоре заявляли, что вакцину от гриппа нужно ставить с сентября по ноябрь.
Эти рекомендации основаны на том, что антитела к вирусу после вакцинации формируются за две-три недели, а рост заболеваемости ожидается в ноябре–декабре.
Прививку рекомендуется повторять ежегодно, так как иммунитет после вакцинации сохраняется на срок не более 12 месяцев.
Можно и нужно вакцинироваться, по словам главврача Сергеевой, следующим категориям людей:
Нельзя ставить прививку тем, у кого есть аллергия на компоненты прививки, например, на куриный белок.
Отложить вакцинацию на несколько недель рекомендуют тем, кто уже заболел или почувствовал недомогание.
В край в начале осени привезли 173 тысячи доз вакцины «УльтриксКвадри» для детей от полугода, подростков и беременных и 163 тысячи доз вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», предназначенных для взрослых.
По информации Роспотребнадзора, в этом сезоне планируется привить до 60% жителей Красноярского края.
Специалисты отмечают, что лучшее время для вакцинации от гриппа — период с сентября по ноябрь.
Привиться бесплатно могут следующие категории граждан:
Чтобы поставить прививку, можно записаться через регистратуру поликлиники по телефону или лично.
В Красноярске есть несколько мест, где можно поставить прививку от гриппа как бесплатно, так и за плату.
В минздраве «ПМ» объясняли, что часто человек попадает в бесплатную категорию, но не знает об этом. Он приходит в поликлинику, и уже там выясняется, что ему так или иначе положена бесплатная вакцина.
Если бесплатная прививка все-таки не положена, житель может узнать в государственной больнице, ставят ли они прививки платно. Цены в госбольницах обычно начинаются от 450 рублей за отечественную вакцину и от 680 рублей за импортную.
Платно вакцину можно поставить в Центре СПИД или в частной клинике. В Центре, по информации с сайта, сейчас есть вакцина «Ультрикс Квадри» российского производства: 800 рублей для взрослого и 1200 для ребенка. Импортных вакцин в этом году нет.
В частных клиниках стоимость вакцинации может варьироваться от 500 до 1500 рублей в зависимости от типа вакцины и уровня сервиса. В среднем вакцинация «Ультрикс Квадри» стоит 950 рублей, «Совигрипп» — 650 рублей, «Флю-М» — 700 рублей.
В некоторых клиниках дополнительно к вакцинации нужно будет оплатить осмотр.
После прививки от гриппа важно следить за своим состоянием и соблюдать некоторые запреты — вот какие.
Рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя в течение 24 часов после вакцинации. Это поможет избежать нежелательных реакций организма.
Мыться можно, однако стоит избегать горячих ванн и саун в течение первых суток. Лучше всего принять теплый душ.
Легкие физические нагрузки допустимы, но интенсивные тренировки стоит отложить на 1-2 дня.
Кроме вакцинации можно принимать и другие меры, чтобы снизить риск заболеть гриппом: