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Posted 24 сентября, 09:02

Published 24 сентября, 09:02

Modified 24 сентября, 14:24

Updated 24 сентября, 14:24

Следы дихлофоса обнаружили в пробах погибшего ребенка в Красноярском крае

Следы дихлофоса обнаружили в пробах погибшего ребенка в Красноярском крае

24 сентября 2024, 09:02
Фото: СК Красноярского края
Сюжет
Отравление семьи
Следы вещества, входящего в состав дихлофоса от насекомых, обнаружили в пробах рвотных масс погибшего мальчика в Назаровском районе.

Ранее в прокуратуре назвали отравление аэрозольным препаратом от насекомых главной версией смерти детей. 20 сентября дихлофосом обрабатывалось помещение дома.

В следкоме уточняют, что еще рассматривают несколько версий смерти.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет.

В ночь на 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу. 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.

СК возбудил уголовное дело. По версии следователей, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества.

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#Владислав Савончик#Дети#Красноярский край#Прокуратура#Отравление#Назаровский район#Уголовное дело#Следственный комитет#Отравление семьи
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