Следы дихлофоса обнаружили в пробах погибшего ребенка в Красноярском крае

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет.