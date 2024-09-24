Следы дихлофоса обнаружили в пробах погибшего ребенка в Красноярском крае

Posted 24 сентября, 09:02
Published 24 сентября, 09:02
Modified 24 сентября, 14:24
Updated 24 сентября, 14:24
Ранее в прокуратуре назвали отравление аэрозольным препаратом от насекомых главной версией смерти детей. 20 сентября дихлофосом обрабатывалось помещение дома.
В следкоме уточняют, что еще рассматривают несколько версий смерти.
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет.
В ночь на 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу. 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.
СК возбудил уголовное дело. По версии следователей, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества.