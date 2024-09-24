Судмедэксперты не нашли в организмах отца и дочери следов отравы от мух

Posted 24 сентября, 01:16
Published 24 сентября, 01:16
Modified 24 сентября, 05:45
Updated 24 сентября, 05:45
Все произошло в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет.
В ночь на 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу. 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.
СК возбудил уголовное дело. По версии следователей, дети погибли из-за токсического действия неустановленного вещества.
Ранее появилась версия, что одна из девочек варила пельмени по просьбе матери и якобы могла перепутать приправу с отравой для мух. Однако судмедэксперты не нашли следов средства у двух членов семьи.
Информации по остальным отравившимся членам семьи пока нет. Экспертизы продолжаются. Как сообщают в краевом СК, специалисты в первую очередь проверяют на самые подозрительные вещества.
В прокуратуре заявляли, что помимо двух основных версий (отравление продуктами из местного магазина или попадание в еду опасного вещества), есть и третья — семья могла отравиться продуктами собственного хозяйства.