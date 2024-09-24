Уже на этой неделе в Красноярске пойдет первый снег

Posted 24 сентября, 08:38
Published 24 сентября, 08:38
Modified 24 сентября, 08:40
Updated 24 сентября, 08:40
По прогнозу Среднесибирского УГМС, в среду, 25 сентября, ночью в городе будет до +3…+5 градусов, без осадков. Днем воздух прогреется до +7…+9, ожидается небольшой дождь.
В четверг, 26 сентября, ночью температура будет около 0 градусов. Днем потеплеет до +5…+7 градусов и пойдет дождь.
Первый снег ожидается в пятницу, 27 сентября — он будет идти ночью. Днем будет около +3…+7 градусов. Похожая погода будет и в выходные.
Небольшое потепление придет в понедельник, 30 сентября — обещают до +8…+10 градусов.