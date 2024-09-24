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Posted 24 сентября, 08:38

Published 24 сентября, 08:38

Modified 24 сентября, 08:40

Updated 24 сентября, 08:40

Уже на этой неделе в Красноярске пойдет первый снег

Уже на этой неделе в Красноярске пойдет первый снег

24 сентября 2024, 08:38
Фото: prmira.ru
Первый снег в Красноярске пойдет уже на этой рабочей неделе. Публикуем прогноз на ближайшие дни.

По прогнозу Среднесибирского УГМС, в среду, 25 сентября, ночью в городе будет до +3…+5 градусов, без осадков. Днем воздух прогреется до +7…+9, ожидается небольшой дождь.

В четверг, 26 сентября, ночью температура будет около 0 градусов. Днем потеплеет до +5…+7 градусов и пойдет дождь.

Первый снег ожидается в пятницу, 27 сентября — он будет идти ночью. Днем будет около +3…+7 градусов. Похожая погода будет и в выходные.

Фото: yandex.ru/pogoda

Небольшое потепление придет в понедельник, 30 сентября — обещают до +8…+10 градусов.

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