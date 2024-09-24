В Красноярске проложили 100 метров будущего метро и показали, как это выглядит

Posted 24 сентября, 04:44
Published 24 сентября, 04:44
Modified 24 сентября, 05:41
Updated 24 сентября, 05:41
Всего проложить до Карла Маркса нужно больше 3 километров. В работах пока задействован один тоннелепроходческий комплекс «Екатерина» — он прокладывает один из двух тоннелей.
Вслед за «Екатериной» на том же маршруте должен начать работу комплекс «Соломея», который создаст левый перегонный тоннель.
Пять дней назад, 19 сентября, губернатор края Михаил Котюков заявлял, что метростроители прорыли 55 метров тоннеля. По планам, в среднем метростроители должны проходить 270 метров в месяц.