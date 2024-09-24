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Posted 24 сентября, 04:44

Published 24 сентября, 04:44

Modified 24 сентября, 05:41

Updated 24 сентября, 05:41

В Красноярске проложили 100 метров будущего метро и показали, как это выглядит

В Красноярске проложили 100 метров будущего метро и показали, как это выглядит

24 сентября 2024, 04:44
Фото: Красноярское метро
Сюжет
Строительство метро
Метростроители проложили порядка 100 метров и установили 70 колец перегонного тоннеля от будущей станции метро «Улица Шахтеров», сообщили в официальном телеграм-канале «Красноярское метро».

Всего проложить до Карла Маркса нужно больше 3 километров. В работах пока задействован один тоннелепроходческий комплекс «Екатерина» — он прокладывает один из двух тоннелей.

Вслед за «Екатериной» на том же маршруте должен начать работу комплекс «Соломея», который создаст левый перегонный тоннель.

Пять дней назад, 19 сентября, губернатор края Михаил Котюков заявлял, что метростроители прорыли 55 метров тоннеля. По планам, в среднем метростроители должны проходить 270 метров в месяц.

  • Краевые власти заявляют, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров». Вслед за этим строительство метротрама собираются продолжить на запад и восток.
  • По мнению активиста Андрея Мужщинского, метро в Красноярске не смогут сдать в 2026 году. Он считает, что власти создают видимость стройки и «активно осваивают бюджетные деньги на этот ненужный проект».
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