В Красноярске три улицы встали в пробки из-за ремонта на 2-й Брянской

Posted 24 сентября, 03:03
Published 24 сентября, 03:03
Modified 24 сентября, 03:05
Updated 24 сентября, 03:05
Читатель «ПМ» рассказал, что едет по пробке на Калинина больше часа, потому что на 2-й Брянской перекрыли одну полосу из-за дорожного ремонта.
Ранее губернатор края Михаил Котюков заявил, что на ремонт дорог в Красноярске, а 2024 году было выделено 3 миллиарда рублей, но «подрядчики оказались не готовы такой объем средств эффективно использовать», поэтому дорожный ремонт на некоторых участках еще не завершен.