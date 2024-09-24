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Posted 24 сентября, 03:03

Published 24 сентября, 03:03

Modified 24 сентября, 03:05

Updated 24 сентября, 03:05

В Красноярске три улицы встали в пробки из-за ремонта на 2-й Брянской

В Красноярске три улицы встали в пробки из-за ремонта на 2-й Брянской

24 сентября 2024, 03:03
Фото: prmira.ru
В Красноярске образовались заторы на улицах Калинина, на Маерчака и Брянской из-за ремонта на 2-й Брянской.

Читатель «ПМ» рассказал, что едет по пробке на Калинина больше часа, потому что на 2-й Брянской перекрыли одну полосу из-за дорожного ремонта.

Фото: 2gis

Ранее губернатор края Михаил Котюков заявил, что на ремонт дорог в Красноярске, а 2024 году было выделено 3 миллиарда рублей, но «подрядчики оказались не готовы такой объем средств эффективно использовать», поэтому дорожный ремонт на некоторых участках еще не завершен.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Пробки#Ремонт дорог
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