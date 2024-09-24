В Красноярске три улицы встали в пробки из-за ремонта на 2-й Брянской

Ранее губернатор края Михаил Котюков заявил, что на ремонт дорог в Красноярске, а 2024 году было выделено 3 миллиарда рублей, но «подрядчики оказались не готовы такой объем средств эффективно использовать», поэтому дорожный ремонт на некоторых участках еще не завершен.