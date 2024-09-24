В центре Красноярка дом купца Гадалова отреставрируют под музей

Posted 24 сентября, 01:47
Published 24 сентября, 01:47
Modified 24 сентября, 01:49
Updated 24 сентября, 01:49
Как рассказали в Службе по государственной охране объектов культурного наследия, проект реставрации разработали для «Доходного дома И. Г. Гадалова. Эклектика», который был построен в конце 19 века.
В будущем здание станет частью комплекса художественного музея. Здесь обустроят выставочные залы, интерактивные и многоцелевые помещения, кафе, кассы, служебные и технические кабинеты. Проект планируют реализовать к 400-летию Красноярска — к 2028 году.