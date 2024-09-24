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Posted 24 сентября, 01:47

Published 24 сентября, 01:47

Modified 24 сентября, 01:49

Updated 24 сентября, 01:49

В центре Красноярка дом купца Гадалова отреставрируют под музей

В центре Красноярка дом купца Гадалова отреставрируют под музей

24 сентября 2024, 01:47
Фото: 2gis
В Красноярске планируют отреставрировать исторический особняк на улице Парижской Коммуны, 22/проспекте Мира, 31 и приспособить его под нужды музея.

Как рассказали в Службе по государственной охране объектов культурного наследия, проект реставрации разработали для «Доходного дома И. Г. Гадалова. Эклектика», который был построен в конце 19 века.

Где находится домГде находится дом
Фото: vk.com/krasookn

В будущем здание станет частью комплекса художественного музея. Здесь обустроят выставочные залы, интерактивные и многоцелевые помещения, кафе, кассы, служебные и технические кабинеты. Проект планируют реализовать к 400-летию Красноярска — к 2028 году.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Музей#Культурное наследие#Исторический особняк#400-летие Красноярска
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