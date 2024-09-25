Благотворительный фонд ищет нянь для сирот в больницах Красноярска

Posted 25 сентября, 06:43
Published 25 сентября, 06:43
Modified 25 сентября, 06:45
Updated 25 сентября, 06:45
Как «Проспекту Мира» рассказали в фонде, сейчас заявок от детских домов им поступает больше, чем они «могут обеспечить своими силами».
«Малыши, оставшиеся без попечения родителей, тоже болеют, попадают в больничные палаты и остаются там совершенно одни. Как бы ни старался медперсонал уделить внимание таким детям, времени на всех не хватает.
Малыша порой просто некому покормить, некому прижать к себе и пожалеть после укола, некому спеть песенку на ночь. А ведь когда ребенок болеет, он как никогда нуждается в заботе», — рассказал куратор программы «Буду рядом».
Нянями могут стать женщины от 25 лет, занятость частичная. Резюме можно отправить на почту фонда — она указана на сайте.