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Posted 25 сентября, 06:43

Published 25 сентября, 06:43

Modified 25 сентября, 06:45

Updated 25 сентября, 06:45

Благотворительный фонд ищет нянь для сирот в больницах Красноярска

Благотворительный фонд ищет нянь для сирот в больницах Красноярска

25 сентября 2024, 06:43
Фото: t.me/krasbezsirot24
Благотворительный фонд «Жёлтый Аист» ищет нянь в проект «Буду рядом» — для сирот в больницах Красноярска и Канска.

Как «Проспекту Мира» рассказали в фонде, сейчас заявок от детских домов им поступает больше, чем они «могут обеспечить своими силами».

«Малыши, оставшиеся без попечения родителей, тоже болеют, попадают в больничные палаты и остаются там совершенно одни. Как бы ни старался медперсонал уделить внимание таким детям, времени на всех не хватает.
Малыша порой просто некому покормить, некому прижать к себе и пожалеть после укола, некому спеть песенку на ночь. А ведь когда ребенок болеет, он как никогда нуждается в заботе», — рассказал куратор программы «Буду рядом».

Нянями могут стать женщины от 25 лет, занятость частичная. Резюме можно отправить на почту фонда — она указана на сайте.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Благотворительность#Дети#Канск#Больница#Сироты#Благотворительный фонд
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