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Posted 25 сентября, 08:03

Published 25 сентября, 08:03

Modified 25 сентября, 08:05

Updated 25 сентября, 08:05

Глюкоза в два раза снизила цену на выступления после скандала в Красноярске

Глюкоза в два раза снизила цену на выступления после скандала в Красноярске

25 сентября 2024, 08:03
Фото: prmira.ru
Сюжет
Скандал с Глюкозой
После скандала в Красноярске певица Глюкоза снизила цену своего выступления в два раза.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash, который раскрыл обновленный райдер артистки. По данным канала, стоимость выступления Глюкозы теперь 2,5 миллиона рублей вместо пяти.

В райдере певица оставила коньяк Hennessy XO, тарелку с нарезками, фрукты, мед, печенье и другие закуски и требование об отсутствии камер в гримерке.

Еще в райдере указаны перелеты бизнес-классом и предоставление автомобиля класса люкс. Певицу должны сопровождать охранники. Всего, как пишет канал, организаторам мероприятий с участием Глюкозы придется потратить около 700 тысяч рублей на выполнение ее условий.

20 июля в Красноярске на острове Татышев состоялось выступление Глюкозы на Дне металлурга. По сообщениям СМИ, организаторы собирались заплатить Глюкозе 5,5 миллиона рублей, для зрителей же концерт был бесплатным.

Во время выступления красноярцы заметили странности в поведении исполнительницы. Она трогала себя за интимные места и периодически не пела. Люди стали предполагать, что Глюкоза употребила алкоголь или наркотики.

Через три дня певица объяснила свое состояние на концерте в Красноярске. Ионова заявила, что после смерти бабушки Лидии и «атаки бывшего продюсера» ей прописали снотворное и антидепрессанты — певица «не знала, как они действуют». Известный врач пояснил после этого, что препараты не могут оказывать такого воздействия.

Продюсер Максим Фадеев сообщил, что планирует подать иск в суд, чтобы запретить Ионовой использовать псевдоним Глюкоза и исполнять его песни. Поведение певицы он назвал «бешенством».

Позднее Глюкоза заявила, что заплатила Фадееву 60 миллионов рублей за использование товарного знака Глюk'oZa и исполнение песен. Однако через несколько лет продюсер, с ее слов, якобы захотел получать от певицы четверть ее дохода.

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