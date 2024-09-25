Красноярцы выбрасывают пельмени после отравления многодетной семьи, продажи упали

Магазин, в котором семья купила продукты, называется «Олимп» и находится в селе. Такое же название имеет и популярная в крае кулинарная фирма, изготовляющая полуфабрикаты. Некоторые жители решили, что семья отравилась пельменями этой марки. Такие комментарии пользователи стали оставлять и под релизами СК, однако в ведомстве опровергали причастность кулинарной компании к трагедии. Тот магазин в селе просто имеет похожее название и в любом случае, как показала экспертиза учреждения Роспотребнадзора, продукты оттуда не были отравлены.