Красноярцы выбрасывают пельмени после отравления многодетной семьи, продажи упали

Posted 25 сентября, 10:00
Published 25 сентября, 10:00
Modified 25 сентября, 16:16
Updated 25 сентября, 16:16
О трагедии стало известно вечером 21 сентября. Следствие заявляло, что родители и четверо детей из села Красная Сопка отравились неустановленным веществом и что «накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине».
Все дети скончались. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пошли на поправку.
Позже, 25 сентября, СК сообщил, что пельмени, которые ела отравившаяся семья, проверили. В еде не нашли превышения вредных веществ.
В понедельник, 23 сентября, мне позвонил отец и сказал, что «семья погибла из-за пельменей». Он попросил, чтобы я не ел и не покупал пельмени, и добавил, что его коллеги выкинули все полуфабрикаты, которые у них были.
Новость о «ядовитых» пельменях дошла до регионов. Родственники из Бурятии присылали посты из телеграм-каналов о том, что семья отравилась, «съев на ужин пельмени и курицу».
Магазин, в котором семья купила продукты, называется «Олимп» и находится в селе. Такое же название имеет и популярная в крае кулинарная фирма, изготовляющая полуфабрикаты. Некоторые жители решили, что семья отравилась пельменями этой марки. Такие комментарии пользователи стали оставлять и под релизами СК, однако в ведомстве опровергали причастность кулинарной компании к трагедии. Тот магазин в селе просто имеет похожее название и в любом случае, как показала экспертиза учреждения Роспотребнадзора, продукты оттуда не были отравлены.
Корреспондент «Проспекта Мира» узнал у красноярских ритейлеров, снизились ли продажи пельменей после этого случая. В «Красном яре» заявили, что продажи на стабильном уровне.
В самом кулинарном «Олимпе» рассказали «Проспекту Мира», что слышали «негативную реакцию» покупателей и продавцов после новости о трагедии. Люди думают, что это произошло из-за их полуфабрикатов.
«Люди слышат „отравление“, „пельмени“, „Олимп“, поэтому и связывают это с нашей компанией. Покупатели приходят и спрашивают у продавцов: „Как так произошло?“»
Продажи продукции, по словам представителей, снизились, однако точные данные назвать пока затруднились.
Компания сомневается в том, что к трагедии причастны крупные производители.
«Поставщик когда изготавливает партию, он не делает по килограмму. Изготавливаются крупные партии, например, готовится 400 килограммов фарша, и если бы что-то туда попало, то трагедия бы была больше».