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Posted 25 сентября, 09:50

Published 25 сентября, 09:50

Modified 25 сентября, 10:12

Updated 25 сентября, 10:12

Под Красноярском нашли отравленную пестицидами капусту

Под Красноярском нашли отравленную капусту. Ее хотели продавать незаконно

25 сентября 2024, 09:50
Фото: Россельхознадзор Красноярского края

Под Красноярском нашли отравленную пестицидами капусту

В Березовском районе нашли капусту, в которой было превышено содержание пестицида карбофос.

Как сообщает Россельхознадзор края, посадки проверили на пестициды сотрудники из ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Они нашли в белокочанной капусте превышение вещества малатиона — пестицида карбофос.

Малатион используют для борьбы с вредителями и клещами. Вещество в большой дозе опасно для человека и для домашних животных. Оно может вызвать отравление и следующие симптомы: одышка, повышение давления, рвота, сужение зрачков.

В ведомстве заявили, что фермер, вырастивший капусту, не был зарегистрирован как предприниматель — он якобы собирался продать овощи незаконно.

«По объему посадок капусты видно, что предприниматель собирался реализовывать ее на продажу, а не для собственного употребления. Факт незаконной коммерческой деятельности мы передали в краевую налоговую службу», — пресс-секретарь краевого Россельхознадзора Наталья Трешина.

До этого, в августе, на этой ферме специалисты уже находили огурцы и свеклу с повышенным содержанием пестицида имидаклоприда и нитратом азота.

Тогда по этому случаю начала проверку прокуратура. Теперь прокуроры организовали вторую проверку предпринимателя.

  • Ранее под Красноярском в тепличном хозяйстве недалеко от деревни Куваршино нашли ядовитые огурцы. В овощах обнаружили превышения по пестицидам в два раза.
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