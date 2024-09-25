Под Красноярском нашли отравленную капусту. Ее хотели продавать незаконно

Posted 25 сентября, 09:50
Published 25 сентября, 09:50
Modified 25 сентября, 10:12
Updated 25 сентября, 10:12
Как сообщает Россельхознадзор края, посадки проверили на пестициды сотрудники из ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Они нашли в белокочанной капусте превышение вещества малатиона — пестицида карбофос.
Малатион используют для борьбы с вредителями и клещами. Вещество в большой дозе опасно для человека и для домашних животных. Оно может вызвать отравление и следующие симптомы: одышка, повышение давления, рвота, сужение зрачков.
В ведомстве заявили, что фермер, вырастивший капусту, не был зарегистрирован как предприниматель — он якобы собирался продать овощи незаконно.
«По объему посадок капусты видно, что предприниматель собирался реализовывать ее на продажу, а не для собственного употребления. Факт незаконной коммерческой деятельности мы передали в краевую налоговую службу», — пресс-секретарь краевого Россельхознадзора Наталья Трешина.
До этого, в августе, на этой ферме специалисты уже находили огурцы и свеклу с повышенным содержанием пестицида имидаклоприда и нитратом азота.
Тогда по этому случаю начала проверку прокуратура. Теперь прокуроры организовали вторую проверку предпринимателя.