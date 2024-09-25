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Posted 25 сентября, 11:36

Published 25 сентября, 11:36

Modified 25 сентября, 11:38

Updated 25 сентября, 11:38

После смерти детей красноярцы стали бояться дихлофоса. Может ли он убить?

После смерти детей красноярцы стали бояться дихлофоса. Может ли он убить?

25 сентября 2024, 11:36
Сюжет
Отравление семьи
В Назаровском районе погибли четверо детей — по одной из версий следствия, они могли отравиться дихлофосом. Теперь некоторые красноярцы боятся пользоваться такими аэрозолями. «Проспект Мира» решил разобраться, насколько опасны для человека эти химические средства и как ими пользоваться безопасно.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. В ночь на 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.

Накануне дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако пока точно неизвестно, действительно ли причиной отравления стал этот химикат — следствием пока установлено только то, что люди отравились неустановленным веществом. Проводятся экспертизы.

Несколько красноярок поделились с «Проспектом Мира», что после новости о том, что семья могла отравиться дихлофосом, они теперь бояться его использовать или делают это очень аккуратно.

«Я вот дихлофосов теперь боюсь. Хотела купить что-то от мух, потому что налетело много в квартиру, но теперь думаю, что нам и с мухами хорошо живется».
«Из-за этой истории стало страшновато. Я тут в комнате травила насекомых: маску хотя бы медицинскую надела, закрыла и ушла. Потом проветривала. И вообще теперь много проветриваю».
«Немного жутко читать, ранее, при жизни в деревне, постоянно распыляла дихлофос дома, а у меня двое детей, муж. Но всегда все было хорошо, просто выходили в огород, детей отправляли гулять. Теперь как-то боязно».

Действительно ли дихлофос так опасен?

Дихлофос — это действующее вещество инсектицидов. Его используют в борьбе с насекомыми, например, тараканами, клопами, муравьями и мухами.

Мнение экспертов на счет того, насколько такое средство опасно для людей, расходится. Например, кандидат медицинских наук и директор Института аналитической токсикологии Сергей Ловцевич заявил ТАСС, что дихлофос не мог стать причиной отравления детей — по его мнению, для смертельной дозировки его надо употребить в большом количестве.

«Для человека дихлофос не вреден, если он был распылен в аэрозоли по техническим условиям обработки помещения. После проветривания, может быть, часового или двухчасового, средство не имеет токсичной летальной дозы для здорового человека», — заявил Ловцевич.

Похожее мнение высказал заслуженный врач и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, современный дихлофос, следы которого нашли в анализах членов семьи, не может убить человека.

Однако другие эксперты сообщили, что отравление дихлофосом и смерть от него возможны. Биолог Мария Игнатенко в разговоре с РБК Life отметила, что у человека может возникнуть интоксикация, если он распылит слишком много вещества.

«Допустимый предел воздействия дихлофоса — это 1 мг на метр кубический в рабочей зоне в течение 8 часов. В том случае, если концентрация будет выше, например, до 50 мг на метр кубический непрерывно и до 4 часов, то возникает интоксикация».

В случае интоксикации симптомы могут прогрессировать — может появиться тошнота, рвота, боль в животе. В крайних случаях, говорит биолог, возникают тремор, паралич, судороги и летальный исход.

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С этим мнением согласился врач-нарколог Василий Шуров в интервью с ОТР. Он заявил, что отравление дихлофосом может привести к смерти.

«Действует дихлофос на единицу массы, поэтому для детей это оказалось смертельно. У них масса маленькая. Родители еще поборются за жизнь», — добавил Шуров.

Кто-то уже травился дихлофосом раньше?

«ПМ» посмотрел, были ли случаи отравления дихлофосами ранее. Нам удалось найти несколько сообщений, в которых причиной отравления названо именно это химическое средство.

В ноябре 2022 года в Тюменской области 2-летний ребенок чуть не умер, распылив себе в рот дихлофос. Его увезли на скорой.

В октябре 2020 года житель Москвы отравился дихлофосом во время травли тараканов в своей квартире на северо-востоке города и погиб. За несколько часов до смерти он распылил дихлофос, а потом сам вызвал скорую и был госпитализирован. Он скончался уже в больнице.

В сентябре 2021 года в Москве бабушка, ее дочь и внучка отравились арбузом из магазина, в котором незадолго до этого проводили обработку инсектицидным средством «Цигатрин». Дезинсектор обработал торговый зал с находившейся в нем продукцией — средство попало на продукты. Бабушка и внучка скончались, здоровью матери девочки был нанесен тяжкий вред.

В декабре 2019 года мать и сын умерли в Алма-Ате после обработки квартиры от насекомых инсектицидом под названием «Палач». В 2016 году в Санкт-Петербурге девушка отравилась дихлофосом и попала в больницу. Её поместили в токсикологическую реанимацию в тяжелом состоянии.

Как безопасно использовать дихлофос?

Перед обработкой помещения дихлофосом необходимо убрать всю еду и выключить плиту и другие нагревательные приборы. Во время самой обработки советуют надеть респиратор, очки, перчатки, плотную и закрытую одежду, а баллончик лучше держать подальше от лица.

Не заходить в помещение, где проводилась обработка, лучше в течение 6 часов. Перед тем как зайти, нужно проветрить комнату.

Однако лучше всего перед обработкой изучить инструкцию конкретного средства, так как после использования некоторых дихлофосов заходить в помещения нельзя целые сутки.

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