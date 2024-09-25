После смерти детей красноярцы стали бояться дихлофоса. Может ли он убить?

В октябре 2020 года житель Москвы отравился дихлофосом во время травли тараканов в своей квартире на северо-востоке города и погиб. За несколько часов до смерти он распылил дихлофос, а потом сам вызвал скорую и был госпитализирован. Он скончался уже в больнице.