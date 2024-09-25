После смерти детей красноярцы стали бояться дихлофоса. Может ли он убить?

Posted 25 сентября, 11:36
Published 25 сентября, 11:36
Modified 25 сентября, 11:38
Updated 25 сентября, 11:38
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. В ночь на 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.
Накануне дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако пока точно неизвестно, действительно ли причиной отравления стал этот химикат — следствием пока установлено только то, что люди отравились неустановленным веществом. Проводятся экспертизы.
Несколько красноярок поделились с «Проспектом Мира», что после новости о том, что семья могла отравиться дихлофосом, они теперь бояться его использовать или делают это очень аккуратно.
«Я вот дихлофосов теперь боюсь. Хотела купить что-то от мух, потому что налетело много в квартиру, но теперь думаю, что нам и с мухами хорошо живется».
«Из-за этой истории стало страшновато. Я тут в комнате травила насекомых: маску хотя бы медицинскую надела, закрыла и ушла. Потом проветривала. И вообще теперь много проветриваю».
«Немного жутко читать, ранее, при жизни в деревне, постоянно распыляла дихлофос дома, а у меня двое детей, муж. Но всегда все было хорошо, просто выходили в огород, детей отправляли гулять. Теперь как-то боязно».
Дихлофос — это действующее вещество инсектицидов. Его используют в борьбе с насекомыми, например, тараканами, клопами, муравьями и мухами.
Мнение экспертов на счет того, насколько такое средство опасно для людей, расходится. Например, кандидат медицинских наук и директор Института аналитической токсикологии Сергей Ловцевич заявил ТАСС, что дихлофос не мог стать причиной отравления детей — по его мнению, для смертельной дозировки его надо употребить в большом количестве.
«Для человека дихлофос не вреден, если он был распылен в аэрозоли по техническим условиям обработки помещения. После проветривания, может быть, часового или двухчасового, средство не имеет токсичной летальной дозы для здорового человека», — заявил Ловцевич.
Похожее мнение высказал заслуженный врач и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, современный дихлофос, следы которого нашли в анализах членов семьи, не может убить человека.
Однако другие эксперты сообщили, что отравление дихлофосом и смерть от него возможны. Биолог Мария Игнатенко в разговоре с РБК Life отметила, что у человека может возникнуть интоксикация, если он распылит слишком много вещества.
«Допустимый предел воздействия дихлофоса — это 1 мг на метр кубический в рабочей зоне в течение 8 часов. В том случае, если концентрация будет выше, например, до 50 мг на метр кубический непрерывно и до 4 часов, то возникает интоксикация».
В случае интоксикации симптомы могут прогрессировать — может появиться тошнота, рвота, боль в животе. В крайних случаях, говорит биолог, возникают тремор, паралич, судороги и летальный исход.
С этим мнением согласился врач-нарколог Василий Шуров в интервью с ОТР. Он заявил, что отравление дихлофосом может привести к смерти.
«Действует дихлофос на единицу массы, поэтому для детей это оказалось смертельно. У них масса маленькая. Родители еще поборются за жизнь», — добавил Шуров.
«ПМ» посмотрел, были ли случаи отравления дихлофосами ранее. Нам удалось найти несколько сообщений, в которых причиной отравления названо именно это химическое средство.
В ноябре 2022 года в Тюменской области 2-летний ребенок чуть не умер, распылив себе в рот дихлофос. Его увезли на скорой.
В октябре 2020 года житель Москвы отравился дихлофосом во время травли тараканов в своей квартире на северо-востоке города и погиб. За несколько часов до смерти он распылил дихлофос, а потом сам вызвал скорую и был госпитализирован. Он скончался уже в больнице.
В сентябре 2021 года в Москве бабушка, ее дочь и внучка отравились арбузом из магазина, в котором незадолго до этого проводили обработку инсектицидным средством «Цигатрин». Дезинсектор обработал торговый зал с находившейся в нем продукцией — средство попало на продукты. Бабушка и внучка скончались, здоровью матери девочки был нанесен тяжкий вред.
Перед обработкой помещения дихлофосом необходимо убрать всю еду и выключить плиту и другие нагревательные приборы. Во время самой обработки советуют надеть респиратор, очки, перчатки, плотную и закрытую одежду, а баллончик лучше держать подальше от лица.
Не заходить в помещение, где проводилась обработка, лучше в течение 6 часов. Перед тем как зайти, нужно проветрить комнату.
Однако лучше всего перед обработкой изучить инструкцию конкретного средства, так как после использования некоторых дихлофосов заходить в помещения нельзя целые сутки.