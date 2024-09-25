Производитель дихлофоса «Варан» дал комментарий об отравлении семьи в Красной Сопке

В разговоре с «РИА Новости» производитель дихлофоса — новосибирский завод «Сибиар» — прокомментировал версию следственного комитета. На заводе заявили, что в курсе ситуации и собирают «свою информацию», но пока не готовы комментировать ход уголовного дела и предлагают дождаться официального заключения. По словам представителей завода, запросов со стороны правоохранительных органов к ним пока не поступало.