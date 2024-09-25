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Posted 25 сентября, 10:47

Published 25 сентября, 10:47

Modified 25 сентября, 16:37

Updated 25 сентября, 16:37

Производитель дихлофоса «Варан» дал комментарий об отравлении семьи в Красной Сопке

Производитель дихлофоса «Варан» дал комментарий об отравлении семьи в Красной Сопке

25 сентября 2024, 10:47
Фото: СК Красноярского края
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Отравление семьи
Новосибирский завод «Сибиар», производящий инсектициды под брендом «Варан», дал комментарий журналистам по поводу отравлении семьи из шести человек в селе Красная Сопка. Завод утверждает, что до сих пор использование их продукции не приводило к летальным случаям.

Фотографию с аэрозольными инсектицидами «Варан» ранее опубликовал следком в своем телеграм-канале. Отравление дихлофосом — одна из основных версий, которую рассматривают следователи.

В разговоре с «РИА Новости» производитель дихлофоса — новосибирский завод «Сибиар» — прокомментировал версию следственного комитета. На заводе заявили, что в курсе ситуации и собирают «свою информацию», но пока не готовы комментировать ход уголовного дела и предлагают дождаться официального заключения. По словам представителей завода, запросов со стороны правоохранительных органов к ним пока не поступало.

Тем не менее, отметили в «Сибиаре», за 30 лет не было ни одного случая, чтобы использование их дихлофоса привело к смерти человека.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Утром 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, их доставили в больницу.

Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет. Еще известно, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух. В нем также хранились пестициды и антибиотики для скота.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Кроме того, у дома нашли труп котенка.

В СК сообщают, что основными версиями отравления являются — употребление в пищу продуктов с неизвестным токсическим веществом и отравление после вдыхания паров аэрозоля от насекомых.

Сегодня, 25 сентября, стало известно, что в продуктах и питьевой воде превышений значений вредных веществ не обнаружено.

Ранее следы вещества, входящего в состав дихлофоса, обнаружили в пробах рвотных масс погибшего мальчика. Экспертизы продолжаются.

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