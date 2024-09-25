Родителей погибших от отравления детей выписали из больницы

Posted 25 сентября, 08:49
Published 25 сентября, 08:49
Modified 25 сентября, 16:32
Updated 25 сентября, 16:32
Трагедия произошла в селе Красная Сопка в Назаровском районе. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Утром 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, их доставили в больницу.
Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет. Еще известно, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух. В нем также хранились пестициды и антибиотики для скота.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки.
В СК сообщают, что основными версиями отравления являются — употребление в пищу продуктов с неизвестным токсическим веществом и отравление после вдыхания паров инсектицидного аэрозоля от насекомых.
Сегодня, 25 сентября, стало известно, что в продуктах и питьевой воде превышений значений вредных веществ не обнаружено.
Ранее следы вещества, входящего в состав дихлофоса, обнаружили в пробах рвотных масс погибшего мальчика. Экспертизы продолжаются.