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Posted 25 сентября, 08:49

Published 25 сентября, 08:49

Modified 25 сентября, 16:32

Updated 25 сентября, 16:32

Родителей погибших от отравления детей выписали из больницы

Родителей погибших от отравления детей выписали из больницы

25 сентября 2024, 08:49
Фото: prmira.ru
Сюжет
Отравление семьи
Из больницы Красноярска сегодня, 25 сентября, выписали родителей четверых детей, погибших от отравления. Об этом сообщает краевой СК.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка в Назаровском районе. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Утром 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, их доставили в больницу.

Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет. Еще известно, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух. В нем также хранились пестициды и антибиотики для скота.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки.

В СК сообщают, что основными версиями отравления являются — употребление в пищу продуктов с неизвестным токсическим веществом и отравление после вдыхания паров инсектицидного аэрозоля от насекомых.

Сегодня, 25 сентября, стало известно, что в продуктах и питьевой воде превышений значений вредных веществ не обнаружено.

Ранее следы вещества, входящего в состав дихлофоса, обнаружили в пробах рвотных масс погибшего мальчика. Экспертизы продолжаются.

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#Владислав Савончик#Дети#Отравление#Уголовное дело#Отравление семьи
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