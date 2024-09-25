Семье из Красной Сопки собирают деньги на похороны погибших от отравления детей

Posted 25 сентября, 06:04
Published 25 сентября, 06:04
Modified 25 сентября, 06:06
Updated 25 сентября, 06:06
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей.
В ночь на 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.
Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет. Позднее еду проверили, но не нашли в ней превышения вредных веществ.
Еще известно, что накануне дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса.
О сборе средств сообщили в администрации Назаровского района.
«Администрация Назаровского района выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших детей. В районной и сельских администрациях, в подведомственных учреждениях объявлен сбор денежных средств», — написали в соцсетях администрации.
Утверждается, что семье оказывается вся необходимая помощь в организации и проведении похорон.