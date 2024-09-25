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Posted 25 сентября, 06:04

Published 25 сентября, 06:04

Modified 25 сентября, 06:06

Updated 25 сентября, 06:06

Семье из Красной Сопки собирают деньги на похороны погибших от отравления детей

Семье из Красной Сопки собирают деньги на похороны погибших от отравления детей

25 сентября 2024, 06:04
Фото: прокуратура Красноярского края
Сюжет
Отравление семьи
Семье из поселка Красная Сопка помогут с похоронами четверых детей, погибших от отравления.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей.

В ночь на 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.

Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет. Позднее еду проверили, но не нашли в ней превышения вредных веществ.

Еще известно, что накануне дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса.

О сборе средств сообщили в администрации Назаровского района.

«Администрация Назаровского района выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших детей. В районной и сельских администрациях, в подведомственных учреждениях объявлен сбор денежных средств», — написали в соцсетях администрации.

Утверждается, что семье оказывается вся необходимая помощь в организации и проведении похорон.

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