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Posted 25 сентября, 03:52

Published 25 сентября, 03:52

Modified 25 сентября, 04:12

Updated 25 сентября, 04:12

Статистики назвали самые популярные страны и города у туристов-красноярцев

Таиланд и Турция: куда чаще всего летали отдыхать красноярцы

25 сентября 2024, 03:52
Фото: 1MI

Статистики назвали самые популярные страны и города у туристов-красноярцев

Красноярскстат опубликовал данные о том, куда выезжали отдыхать жители края в прошлом году, воспользовавшись услугами туристических компаний.

Всего за границей отдохнули 66,7 тысячи человек. Из них 49% — в Таиланде, более 33% — в Турции, примерно по 4% — в ОАЭ и Египте, примерно по 3% — на Шри-Ланке и в Абхазии.

Внутрироссийские туры приобрели 36,1 тысячи человек. Более 41% из них отдохнули в крае, а 26% съездили в Краснодарский край. Остальные посетили Санкт-Петербург (6,6%), Алтайский край (около 4%) и Новосибирскую область (около 3%).

Средняя цена туристической поездки по стране в 2023 году составила 67,4 тысячи рублей, за рубеж — 208 тысяч рублей.

По данным статистиков, по сравнению с предыдущим годом востребованность туристических услуг в Красноярском крае выросла на 31,4%. всего в 2023 году в турфирмы обратились 102,7 тысячи человек.

  • Ранее «Проспект Мира» поделился рассказом красноярки, которая слетала в сентябре в отпуск в Турцию. Она поделилась впечатлениями об отдыхе у моря осенью и рассказала о погоде и ценах.
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