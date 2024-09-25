Таиланд и Турция: куда чаще всего летали отдыхать красноярцы

Posted 25 сентября, 03:52
Published 25 сентября, 03:52
Modified 25 сентября, 04:12
Updated 25 сентября, 04:12
Всего за границей отдохнули 66,7 тысячи человек. Из них 49% — в Таиланде, более 33% — в Турции, примерно по 4% — в ОАЭ и Египте, примерно по 3% — на Шри-Ланке и в Абхазии.
Внутрироссийские туры приобрели 36,1 тысячи человек. Более 41% из них отдохнули в крае, а 26% съездили в Краснодарский край. Остальные посетили Санкт-Петербург (6,6%), Алтайский край (около 4%) и Новосибирскую область (около 3%).
Средняя цена туристической поездки по стране в 2023 году составила 67,4 тысячи рублей, за рубеж — 208 тысяч рублей.
По данным статистиков, по сравнению с предыдущим годом востребованность туристических услуг в Красноярском крае выросла на 31,4%. всего в 2023 году в турфирмы обратились 102,7 тысячи человек.