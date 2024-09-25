Труп котенка обнаружили у дома погибших от отравления детей

Posted 25 сентября, 10:29
Published 25 сентября, 10:29
Modified 25 сентября, 16:34
Updated 25 сентября, 16:34
Труп животного заметили родственники еще 22 сентября, а затем отнесли его на свалку. Следователи узнали об этом на допросе. Труп котенка уже нашли и назначили экспертизу, чтобы выяснить причину смерти.
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Утром 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, их доставили в больницу.
Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет. Еще известно, что накануне дом обрабатывали аэрозолем от мух. В доме хранились и другие вещества.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки.
В СК сообщают, что основными версиями отравления являются — употребление в пищу продуктов с неизвестным токсическим веществом и отравление после вдыхания паров аэрозоля от насекомых.
25 сентября стало известно, что в продуктах и питьевой воде количество вредных веществ не превышено.
Ранее следы вещества, входящего в состав дихлофоса, обнаружили в пробах рвотных масс погибшего мальчика. Экспертизы продолжаются.