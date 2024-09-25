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Posted 25 сентября, 10:29

Published 25 сентября, 10:29

Modified 25 сентября, 16:34

Updated 25 сентября, 16:34

Труп котенка обнаружили у дома погибших от отравления детей

Труп котенка обнаружили у дома погибших от отравления детей

25 сентября 2024, 10:29
Фото: Прокуратура Красноярского края
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Отравление семьи
В Назаровском районе края обнаружили труп котенка у дома семьи, где от отравления погибли четыре ребенка. Об этом сообщили в СК.

Труп животного заметили родственники еще 22 сентября, а затем отнесли его на свалку. Следователи узнали об этом на допросе. Труп котенка уже нашли и назначили экспертизу, чтобы выяснить причину смерти.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей. Утром 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, их доставили в больницу.

Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет. Еще известно, что накануне дом обрабатывали аэрозолем от мух. В доме хранились и другие вещества.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки.

В СК сообщают, что основными версиями отравления являются — употребление в пищу продуктов с неизвестным токсическим веществом и отравление после вдыхания паров аэрозоля от насекомых.

25 сентября стало известно, что в продуктах и питьевой воде количество вредных веществ не превышено.

Ранее следы вещества, входящего в состав дихлофоса, обнаружили в пробах рвотных масс погибшего мальчика. Экспертизы продолжаются.

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