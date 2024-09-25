В Красноярске кот заразился коронавирусом. Он лечится уже больше месяца

Posted 25 сентября, 12:54
Published 25 сентября, 12:54
Modified 25 сентября, 12:56
Updated 25 сентября, 12:56
Хозяйка кота Ирина поделилась с радио «Красноярск Главный», что в конце августа повезла своего питомца в клинику на ежегодную вакцинацию.
Перед прививкой врач осмотрела животное и измерила температуру. Оказалось, что температура у кота повышена на 2-3 градуса. Чтобы выяснить причину повышенной температуры, коту назначили обследования и анализы.
В итоге официальным диагнозом оказался коронавирус.
«Мы сделали ПЦР-тест. У кошек он сдается не так, как у людей. Не берут изо рта анализ, берут кровь. Анализ пришёл положительный. Кошачий коронавирус называется FCoV. У нас он подтвердился», — поделилась Ирина.
Когда пришел положительный результат анализа, хозяйка начала лечить кота. Первые 10 дней питомцу ставили уколы.
Сейчас лечение продолжается — коту дают лекарство для печени.