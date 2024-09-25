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Posted 25 сентября, 12:54

Published 25 сентября, 12:54

Modified 25 сентября, 12:56

Updated 25 сентября, 12:56

В Красноярске кот заразился коронавирусом и болеет уже месяц

В Красноярске кот заразился коронавирусом. Он лечится уже больше месяца

25 сентября 2024, 12:54
Фото: t.me/radio1028fm

В Красноярске кот заразился коронавирусом и болеет уже месяц

Сюжет
Коронавирус
В Красноярске коту поставили диагноз коронавирус. Он заболел еще в августе.

Хозяйка кота Ирина поделилась с радио «Красноярск Главный», что в конце августа повезла своего питомца в клинику на ежегодную вакцинацию.

Перед прививкой врач осмотрела животное и измерила температуру. Оказалось, что температура у кота повышена на 2-3 градуса. Чтобы выяснить причину повышенной температуры, коту назначили обследования и анализы.

В итоге официальным диагнозом оказался коронавирус.

«Мы сделали ПЦР-тест. У кошек он сдается не так, как у людей. Не берут изо рта анализ, берут кровь. Анализ пришёл положительный. Кошачий коронавирус называется FCoV. У нас он подтвердился», — поделилась Ирина.
Фото: t.me/radio1028fm

Когда пришел положительный результат анализа, хозяйка начала лечить кота. Первые 10 дней питомцу ставили уколы.

Сейчас лечение продолжается — коту дают лекарство для печени.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Животные#Красноярск#Коронавирус#Болезнь#Кот#Ковид
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