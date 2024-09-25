В Красноярске пройдет бесплатный интенсив для начинающих предпринимателей

Posted 25 сентября, 06:00
Published 25 сентября, 06:00
Modified 25 сентября, 06:00
Updated 25 сентября, 06:00
Вести интенсив будет Анжела Дьякова, сертифицированный тренер по обучающим программам, одобренным Министерством экономического развития РФ. В трехдневный интенсив включены такие темы:
Интенсив пройдет 8–10 октября в конференц-зале центра «Мой бизнес» на Матросова, 2. Занятия будут идти каждый день с 10:00 до 17:00.
Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Чтобы попасть на интенсив, нужно заполнить заявку удобным вам способом: либо на цифровой платформе мсп.рф, либо на официальном сайте центра «Мой бизнес». Заявки принимают до 17:30 03 октября, подробности можно узнать по телефону 8-800-234-0-124.