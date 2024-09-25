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Posted 25 сентября, 06:00

Published 25 сентября, 06:00

Modified 25 сентября, 06:00

Updated 25 сентября, 06:00

В Красноярске пройдет бесплатный интенсив для начинающих предпринимателей

В Красноярске пройдет бесплатный интенсив для начинающих предпринимателей

25 сентября 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney
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Начинающих бизнесменов приглашают на бесплатный интенсив в «Школу предпринимательства». На интенсиве можно будет не только разобраться в основах предпринимательской деятельности, но и получить сертификат, который позволит податься на грант по открытию бизнеса.

Вести интенсив будет Анжела Дьякова, сертифицированный тренер по обучающим программам, одобренным Министерством экономического развития РФ. В трехдневный интенсив включены такие темы:

  • Предпринимательство как особая форма экономической активности населения.
  • Законодательство РФ о предпринимательской деятельности;
  • Малое предпринимательство и технологии создания собственного предприятия;
  • Содержание и особенности бизнес-планирования в предпринимательской деятельности;
  • Методика составления бизнес-плана. Рекомендации по составлению отдельных разделов бизнес-плана;
  • Бухгалтерский учет и налогообложение в предпринимательстве;
  • Управление финансами в предпринимательстве;
  • Риски предпринимательской деятельности и способы минимизации рисков;
  • Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Интенсив пройдет 8–10 октября в конференц-зале центра «Мой бизнес» на Матросова, 2. Занятия будут идти каждый день с 10:00 до 17:00.

Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Чтобы попасть на интенсив, нужно заполнить заявку удобным вам способом: либо на цифровой платформе мсп.рф, либо на официальном сайте центра «Мой бизнес». Заявки принимают до 17:30 03 октября, подробности можно узнать по телефону 8-800-234-0-124.

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