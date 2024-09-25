В Красноярске пройдет бесплатный интенсив для начинающих предпринимателей

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Начинающих бизнесменов приглашают на бесплатный интенсив в «Школу предпринимательства». На интенсиве можно будет не только разобраться в основах предпринимательской деятельности, но и получить сертификат, который позволит податься на грант по открытию бизнеса.