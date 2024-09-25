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Posted 25 сентября, 01:15

Published 25 сентября, 01:15

Modified 25 сентября, 03:34

Updated 25 сентября, 03:34

В Красноярске пьяный подросток взял машину отца и устроил аварию с пострадавшим

В Красноярске пьяный подросток взял машину отца и устроил аварию с пострадавшим

25 сентября 2024, 01:15
Фото: ГАИ 24
На улице Ботанической в Красноярске произошло ДТП с участием пьяного 17-летнего парня, который взял без спроса машину у отца.

Как сообщили в ГАИ, авария произошла днем 24 сентября. Подросток на «Мазде» не справился с управлением и врезался в «Ниссан». Пассажирка «Ниссана» получила травму — ее доставили в больницу.

Полицейские выяснили, что парень был пьян — алкотестер показал 0,799 мг/л. Юный водитель пояснил, что автомобиль без разрешения взял у отца, хотел прокатиться рядом с домом.

Против подростка составили административный материал за пьяную езду и отсутствия водительских прав. Ему грозит арест до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей.

Проводится проверка по уголовной статье за неправомерное завладение автомобилем. Рассматривается вопрос о постановке парня на учет в ПДН.

Отца привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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