В Красноярске пьяный подросток взял машину отца и устроил аварию с пострадавшим

Posted 25 сентября, 01:15
Published 25 сентября, 01:15
Modified 25 сентября, 03:34
Updated 25 сентября, 03:34
Как сообщили в ГАИ, авария произошла днем 24 сентября. Подросток на «Мазде» не справился с управлением и врезался в «Ниссан». Пассажирка «Ниссана» получила травму — ее доставили в больницу.
Полицейские выяснили, что парень был пьян — алкотестер показал 0,799 мг/л. Юный водитель пояснил, что автомобиль без разрешения взял у отца, хотел прокатиться рядом с домом.
Против подростка составили административный материал за пьяную езду и отсутствия водительских прав. Ему грозит арест до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей.
Проводится проверка по уголовной статье за неправомерное завладение автомобилем. Рассматривается вопрос о постановке парня на учет в ПДН.
Отца привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.