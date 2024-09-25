В Красноярском крае назвали ожидаемый срок начала эпидемии гриппа и ОРВИ
25 сентября 2024, 01:44
Фото: 1MI
Начало сезонного эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Красноярском крае ожидается в январе–феврале 2025 года. Об этом сообщил глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в региональном правительстве.
Сейчас к наплыву пациентов готовят медицинские учреждения и активно закупается вакцина от гриппа.
Ранее мы рассказывали, где и за сколько ставить прививку от гриппа в Красноярске.