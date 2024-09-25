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Posted 25 сентября, 01:44

Published 25 сентября, 01:44

Modified 25 сентября, 01:46

Updated 25 сентября, 01:46

В Красноярском крае назвали ожидаемый срок начала эпидемии гриппа и ОРВИ

В Красноярском крае назвали ожидаемый срок начала эпидемии гриппа и ОРВИ

25 сентября 2024, 01:44
Фото: 1MI
Начало сезонного эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Красноярском крае ожидается в январе–феврале 2025 года. Об этом сообщил глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в региональном правительстве.

Сейчас к наплыву пациентов готовят медицинские учреждения и активно закупается вакцина от гриппа.

  • Ранее мы рассказывали, где и за сколько ставить прививку от гриппа в Красноярске.
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#Владислав Савончик#Медицина#Красноярск#Вакцинация#Роспотребнадзор#Грипп#ОРВИ#Эпидемия
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