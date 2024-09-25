В Назарово прошла «НЕ ярмарка вакансий» для будущих энергетиков

Назаровский энергостроительный техникум на протяжении многих лет является одним из опорных учебных заведений для СГК. С 2022 года в партнерстве с энергокомпанией НЭСТ участвует в федеральной программе «Профессионалитет». Студенты техникума занимаются в образовательных лабораториях с оборудованием, приближенным к тому, что представлено на станциях СГК, проходят производственную практику на предприятиях компании, могут претендовать на именные стипендии СГК, а также уже на последнем курсе получить приглашение на работу во время таких «НЕ ярмарок вакансий».