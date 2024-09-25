В Назарово прошла «НЕ ярмарка вакансий» для будущих энергетиков

Posted 25 сентября, 11:19
Published 25 сентября, 11:19
Modified 25 сентября, 11:21
Updated 25 сентября, 11:21
В формате собеседования молодые люди рассказали потенциальным работодателям о своих навыках и планах на будущее. Энергетики в свою очередь «присмотрелись» к будущей смене.
Как рассказала директор по персоналу Енисейской ТГК, подразделения СГК в регионе Енисейская Сибирь, Татьяна Пономарева, «мы приехали в Назарово, чтобы познакомиться со студентами, рассказать им о наших предприятиях, поближе познакомить с актуальными вакансиями, чтобы у ребят возникло желание поработать вместе с нами».
Назаровский энергостроительный техникум на протяжении многих лет является одним из опорных учебных заведений для СГК. С 2022 года в партнерстве с энергокомпанией НЭСТ участвует в федеральной программе «Профессионалитет». Студенты техникума занимаются в образовательных лабораториях с оборудованием, приближенным к тому, что представлено на станциях СГК, проходят производственную практику на предприятиях компании, могут претендовать на именные стипендии СГК, а также уже на последнем курсе получить приглашение на работу во время таких «НЕ ярмарок вакансий».
«Это будет уже второе мое собеседование и вторая производственная практика в СГК, — говорит студент 4 курса Назаровского энергостроительного техникума Дмитрий Игоренко. — После завершения учебы хочу трудоустроиться на одну из станций компании в Красноярске».
На «НЕ ярмарке вакансий» присутствовали студенты не только Назаровского энергостроительного техникума, но и Минусинского сельскохозяйственного колледжа, который также участвует в федеральной программе «Профессионалитет», входит в состав топливно-энергетического образовательно-производственного кластера и готовит кадры для энергетики региона.
«Для меня было важно приехать в Назарово и поучаствовать в таком мероприятии — это интересно, расширяет мои знания об энергетике края, возможности получить хорошую работу и развиваться в профессии», — поясняет студент 4 курса Минусинского сельскохозяйственного колледжа Михаил Явтюхин.
«НЕ Ярмарка вакансий» позволила студентам выпускных курсов пройти собеседование сразу в шести предприятиях СГК в крае — это Красноярские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Красноярская ГРЭС-2, Назаровская ГРЭС и Сибирская теплосбытовая компания, получить приглашение на оплачиваемую производственную практику с последующим трудоустройством.