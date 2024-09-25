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Posted 25 сентября, 04:57

Published 25 сентября, 04:57

Modified 25 сентября, 05:41

Updated 25 сентября, 05:41

В еде отравившейся в Красноярском крае семьи не нашли превышения вредных веществ

Пельмени и курицу, которые ела отравившаяся семья, проверили. И ничего не нашли

25 сентября 2024, 04:57
Фото: СК Красноярского края

В еде отравившейся в Красноярском крае семьи не нашли превышения вредных веществ

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Отравление семьи
Центр эпидемиологии и гигиены проверил пробы пельменей и куриного мяса, изъятых в магазине, а также продукты из дома отравившейся семьи в Красноярском крае. Превышений значений вредных веществ в продуктах и питьевой воде обнаружено не было.

В СК сообщают, что проведение экспертиз для определения вещества, которое привело к отравлению и смерти детей, продолжается.

Основными версиями отравления являлись — употребление в пищу продуктов с неизвестным токсическим веществом и отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля от насекомых.

  • Ранее следы вещества, входящего в состав дихлофоса от насекомых, обнаружили в пробах рвотных масс погибшего мальчика. 20 сентября аэрозолем обрабатывалось помещение дома.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей.

В ночь на 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет. Еще известно, что накануне дом обрабатывали аэрозолем от мух.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.

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#Владислав Савончик#Отравление#Отравление семьи
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