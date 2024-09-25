Пельмени и курицу, которые ела отравившаяся семья, проверили. И ничего не нашли

Posted 25 сентября, 04:57
Published 25 сентября, 04:57
Modified 25 сентября, 05:41
Updated 25 сентября, 05:41
В СК сообщают, что проведение экспертиз для определения вещества, которое привело к отравлению и смерти детей, продолжается.
Основными версиями отравления являлись — употребление в пищу продуктов с неизвестным токсическим веществом и отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля от насекомых.
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. По версии краевого СК, 20 сентября семья, состоящая из двух родителей и четверых детей, поужинала пельменями и курицей.
В ночь на 21 сентября всех членов семьи начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
Продукты купили в местном магазине. При этом о случаях отравления других жителей села информации нет. Еще известно, что накануне дом обрабатывали аэрозолем от мух.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.