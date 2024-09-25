Пельмени и курицу, которые ела отравившаяся семья, проверили. И ничего не нашли

В еде отравившейся в Красноярском крае семьи не нашли превышения вредных веществ

Сюжет Отравление семьи

Центр эпидемиологии и гигиены проверил пробы пельменей и куриного мяса, изъятых в магазине, а также продукты из дома отравившейся семьи в Красноярском крае. Превышений значений вредных веществ в продуктах и питьевой воде обнаружено не было.