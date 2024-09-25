Воспитательницу будут судить за смерть 3-летнего мальчика, застрявшего на горке

По сообщению СК, ребенок провисел так семь минут, воспитатель заметила его, но не думала, что он застрял. Позже она обратила внимание, что мальчик свисает ногами с наружной стороны комплекса, освободила его и вызвала скорую помощь. Ребенок был без сознания, его отвезли в больницу с гипоксией. Мальчик впал в кому, и 18 апреля скончался.