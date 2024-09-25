Воспитательницу будут судить за смерть 3-летнего мальчика, застрявшего на горке

Posted 25 сентября, 13:16
Published 25 сентября, 13:16
Modified 25 сентября, 13:18
Updated 25 сентября, 13:18
18 марта в Лесосибирске во время утренней прогулки в детсаду 3-летний мальчик пролез в отверстие между перилами и полом игрового комплекса, но выбраться оттуда не смог и потерял сознание.
По сообщению СК, ребенок провисел так семь минут, воспитатель заметила его, но не думала, что он застрял. Позже она обратила внимание, что мальчик свисает ногами с наружной стороны комплекса, освободила его и вызвала скорую помощь. Ребенок был без сознания, его отвезли в больницу с гипоксией. Мальчик впал в кому, и 18 апреля скончался.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (пункты «б», «в» части 2 статьи 238 УК РФ).
В следственном комитете сообщили, воспитателю предъявили обвинение по этому уголовному дело. По мнению следователей, она нарушила свои профессиональные обязанности и «не осуществляла постоянный контроль и присмотр» за детьми. На прогулку в тот день вышел 21 ребенок.
Уголовное дело направят прокурору для утверждения обвинительного заключения. Потом материалы передадут в суд для рассмотрения.