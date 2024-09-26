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Posted 26 сентября, 06:24

Published 26 сентября, 06:24

Modified 26 сентября, 07:00

Updated 26 сентября, 07:00

Бренд-шеф Bellini раскрыл подробности о новом заведении Hello Coffee

Бренд-шеф Bellini раскрыл подробности о новом заведении Hello Coffee

26 сентября 2024, 06:24
Фото: Роман Чемеренко
Бренд-шеф Bellini Роман Чемеренко поделился тем, как проходит подготовка к открытию нового заведения рестогруппы — Hello Coffee.

Рестохолдинг Bellini откроет новое заведение на месте закрывшегося ресторана Seabass&Sauvignon, который не работает с осени 2023 года. Об этом стало известно в феврале 2024 года. Концепцию и название тогда пообещали раскрыть в конце марта.

В начале апреля в соцсетях рестогруппы рассказали, что планируют открыть на месте ресторана новую кофейню — она будет называться Hello coffee.

Чемеренко выложил об этом пост в своем телеграм-канале «Роман на кухне». Он написал, что они сделали «еще один важный шаг к открытию нового проекта».

«Пока идет стройка Hello! Coffee? , мы вовсю работаем над нашей командой. Все ключевые игроки уже в сборе. Совсем скоро мы соберем и всех остальных участников нашего гастропроекта».

Роман опубликовал видео, на котором команда презентует документ, где указали «все важные моменты». В нем можно увидеть концепцию интерьера, меню бара и кофейных напитков заведения.

Фото: Роман Чемеренко

В баре появятся «40 этикеток вина, коллекция классических и авторских коктейлей, популярные позиции крепкого алкоголя». Еще, судя по презентации, в заведении планируется «авторская коллекция чая и прохладительные напитки».

Когда именно откроется заведение, Роман не сообщил. Он написал, что в помещении пока идет ремонт.

  • Ранее на проспекте Мира заработал новый бар Oasis. Заведение открыли Кристина и Никита Лучинкины — они стояли у запусков The Welcome bar, All you need и «Глас».
  • В начале августа холдинг 0.75 Group открыл брассери JIL напротив театра Пушкина — на месте закрывшейся кофейни СоffeBulka.
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