Глава сельсовета угрожал активисту из-за победы «не того» проекта благоустройства

В Красноярском крае глава сельсовета угрожал депутату из-за победившего проекта

В поселке Усть-Кемь Енисейского района на главу сельсовета завели дела за игнорирование обращений граждан. Кроме того, прокуратура направила в сельсовет материалы о поведении чиновника — он хамил и рассказывал про «битье морды» после победы альтернативного проекта благоустройства на голосовании.