Глава сельсовета угрожал активисту из-за победы «не того» проекта благоустройства

Posted 26 сентября, 12:43
Published 26 сентября, 12:43
Modified 26 сентября, 14:18
Updated 26 сентября, 14:18
О ситуации в своих соцсетях рассказал депутат ЗС Красноярского края Алексей Бойков. К нему обратился местный активист и депутат с жалобами на бездействие главы после победы альтернативного проекта благоустройства в поселке Усть-Кемь на народном голосовании.
«Мужчина писал о том, что его многочисленные попытки заставить администрацию сельсовета работать для людей сталкиваются не просто с бездействием, а и соткровенным хамством главы сельсовета. Чиновник, вероятно, бравируя родством с руководством района, не только оставляет письменные обращения без ответа, но и открыто угрожает заявителю», — пишут в паблике «Команда Бойкова».
Парламентарий обратился в краевую прокуратуру — там после проверки завели на главу сельсовета Александра Марсала два административных дела по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), а также направили сельским депутатам материалы о неэтичном поведении главы (использовал выражение «таким как ты морду бьют»).
«Копия обращения о неподобающем поведении главы была направлена мной в адрес Губернатора края, — пишет и. о. главы фракции ЛДПР в ЗС Алексей Бойков. — Надеюсь, этим фактам будет дана должная оценка. Что же касается самого заявителя, то жители сельсовета поддерживают его, а не зарвавшегося чиновника. Буквально в прошлом месяце проект по благоустройству инициативной группы, возглавляемый жителем посёлка, победил в народном голосовании, а он сам набрал большинство голосов на прошедших выборах и стал депутатом сельского совета».
В августе 2024 инициативная группа в поселке победила в голосовании со своим проектом благоустройства — «ТеррАСО» (Территория Активного Семейного Отдыха), несмотря на, как утверждают активисты, противостояние чиновников.
«Местными жителями чиновники не поработали, информацию о возможности подать проекты и поучаствовать в программе поддержки местных инициатив довели не до всех. Вместо первого ознакомительного собрания жителям сразу предложили выбрать вариант из тех, что были разработаны командой администрации», — пишет активист Даниил Новак.
Однако в итоге группе удалось провести голосование, по результатам которого проект администрации сельсовета «Эко-парк Енисей» уступил победу «ТеррАСО».