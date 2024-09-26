Красноярка похудела на 64 кг после удаления части желудка. Она весила больше 150 кг

Posted 26 сентября, 07:39
Published 26 сентября, 07:39
Modified 26 сентября, 07:41
Updated 26 сентября, 07:41
Как рассказали в красноярском центре ФМБА, 39-летняя Екатерина жила с избыточным весом с 20 лет. Она начала поправляться после первых родов, вторые роды привели к проблемам с позвоночником. В итоге её вес достиг 154 кг.
Женщина рассказала, что пыталась похудеть: сидела на жестких диетах и обращалась в организации, где ей обещали помочь сбросить вес.
«Однако результата не было — вес уходил, но со временем возвращался, причем в двойном размере», — говорит Екатерина.
В итоге у женщины появились проблемы с щитовидной железой и сахарный диабет. Тогда эндокринолог порекомендовал ей бариатрическую операцию.
«Бариатрическая операция — оперативное вмешательство на желудочно-кишечном тракте. Оно показано людям, страдающим ожирением третей степени. В данном случае пациентке было проведено гастрошунтирование, при котором из процесса пищеварения выключается часть тонкой кишки. Как итог — ограничивается всасывание компонентов пищи», — объяснил врач-хирург Евгений Карташков.
Женщину прооперировали в феврале 2024 года. Сейчас она похудела уже на 64 килограмма. У Екатерины улучшилось самочувствие, пропала отдышка, а сахарный диабет ушёл в ремиссию.