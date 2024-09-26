Красноярскую «Искру» обязали разливать молоко по литру вместо 950 мл

Posted 26 сентября, 04:37
Published 26 сентября, 04:37
Modified 26 сентября, 06:30
Updated 26 сентября, 06:30
При проверке выяснилось, что компания фасовала молоко жирностью 3,2% в пачки по 950 миллилитров. Прокуратура внесла представление и возбудила административное дело о нарушении правил продажи отдельных видов товара (статья 14.15 КоАП РФ).
В ведомстве сообщили, что с прошлой осени действуют поправки в ГОСТ при фасовке товаров. Новые правила относятся к производителям молока, сливочного и подсолнечного масла, сахара, соли, муки, риса, пшена и других товаров первой необходимости.
Теперь, чтобы получить знак ГОСТа, нужно фасовать товар только по заявленному литражу. Например, гречневая крупа может продаваться только по 500, 1000 и 2000 граммов, а молоко — по 200, 250 и 500 миллилитров, либо 1 или 2 литра.
Подобные нарушения нашли еще у 28 сельхозпроизводителей.
По данным «Спарка», АО «Искра» зарегистрировано в 1992 году в Ужуре. Выручка за 2023 год составила 4,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 384,9 миллиона рублей.