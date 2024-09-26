Красноярскую «Искру» обязали разливать молоко по литру вместо 950 мл

Теперь, чтобы получить знак ГОСТа, нужно фасовать товар только по заявленному литражу. Например, гречневая крупа может продаваться только по 500, 1000 и 2000 граммов, а молоко — по 200, 250 и 500 миллилитров, либо 1 или 2 литра.