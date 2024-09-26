Мэр Красноярска пообещал школу на Южном берегу

Posted 26 сентября, 11:53
Published 26 сентября, 11:53
Modified 26 сентября, 14:57
Updated 26 сентября, 14:57
«Мы имеем участок под строительство школы. И в нынешней корректировке мы запланировали финансирование под проектную документацию под эту школу, поэтому школа обязательно будет. Пройдет корректировка [бюджета города], объявим публичные процедуры. Следующий год у нас будет годом проектирования, а дальше будем ориентироваться на строительство школы», — заявил Логинов в интервью на телеканале «Енисей».
На отсутствие школы в этом районе местные жители жалуются несколько лет. Сперва школу собирались построить в центре микрорайона, а затем планировали возвести ее на насыпи у воды — эта идея появилась более 10 лет назад.
Проект планировки несколько раз корректировали, к строительству школы не приступали. В мае 2024 года стало известно, что от идеи построить школу «на воде» решили отказаться — теперь учреждение на 1100 мест собираются возводить внутри кварталов Южного берега.