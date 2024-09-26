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Posted 26 сентября, 11:53

Published 26 сентября, 11:53

Modified 26 сентября, 14:57

Updated 26 сентября, 14:57

Мэр Красноярска пообещал школу на Южном берегу

Мэр Красноярска пообещал школу на Южном берегу

26 сентября 2024, 11:53
Фото: prmira.ru
Глава Красноярска Владислав Логинов заявил, что школа в микрорайоне Южный берег «обязательно будет», и в следующем году ее начнут проектировать.
«Мы имеем участок под строительство школы. И в нынешней корректировке мы запланировали финансирование под проектную документацию под эту школу, поэтому школа обязательно будет. Пройдет корректировка [бюджета города], объявим публичные процедуры. Следующий год у нас будет годом проектирования, а дальше будем ориентироваться на строительство школы», — заявил Логинов в интервью на телеканале «Енисей».

На отсутствие школы в этом районе местные жители жалуются несколько лет. Сперва школу собирались построить в центре микрорайона, а затем планировали возвести ее на насыпи у воды — эта идея появилась более 10 лет назад.

Проект планировки несколько раз корректировали, к строительству школы не приступали. В мае 2024 года стало известно, что от идеи построить школу «на воде» решили отказаться — теперь учреждение на 1100 мест собираются возводить внутри кварталов Южного берега.

  • Ранее «Проспект Мира» составил топ районов Красноярска, где больше всего не хватает школ. Туда попал и Южный берег
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#Владислав Савончик#Красноярск#Образование#Строительство#Школа#Муниципалитет
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