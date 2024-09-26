Модульбанк предложил предпринимателям консалтинговую услугу

Posted 26 сентября, 07:02
Published 26 сентября, 07:02
Modified 26 сентября, 07:02
Updated 26 сентября, 07:02
Банки значительно облегчают работу площадок, предлагая широкий спектр финансовых и нефинансовых продуктов, что делает процесс совершения покупок и продаж максимально удобным как для продавцов, так и для покупателей. Российские банки предлагают предпринимателям, продающим товары на маркетплейсах, разнообразные услуги, включая эквайринг, страхование, логистику, консультирование, программы лояльности, образовательные курсы. Все это открывает хорошие перспективы для оптимизации бизнеса и увеличения прибыли при одновременном снижении рисков, пишет inkazan.ru.
Модульбанк предложил предпринимателям услугу «консалтинг для селлеров», которая включает в себя создание и ведение отдельных карточек товаров на площадках продаж специалистами банка. Стоит отметить, что банк позиционирует себя как предпринимательский хаб. Член правления Модульбанка, руководитель направления по работе с маркетплейсами Светлана Годлина пояснила, что услуга включает в себя анализ товарных карточек, SEO-оптимизацию, настройку рекламных кампаний, предоставление отчетностей.
Модульбанк и ранее занимался разработкой продуктов для продавцов на маркетплейсах. Примерно два года назад он представил специальные тарифы для продавцов и возможность вывода прибыли с маркетплейсов на счета физических лиц. Также банк предоставляет возможность вести расчеты с контрагентами в 12 различных валютах. Десятки тысяч российских компаний, занимающихся продажами на маркетплейсах, уже воспользовались услугами Модульбанка. Это предприниматели, закупающие товары в Китае, Турции, Узбекистане и Киргизии. Для комплексного сопровождения закупок они обращаются к услугам банка.
Банк «Точка» также предлагает услуги для предпринимателей, занимающихся торговлей на маркетплейсах. Специалисты организации помогают предпринимателям с регистрацией и развитием бизнеса на крупных российских маркетплейсах, таких как Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет». Сбербанк и «Эвотор» запустили площадку «на_полке», где розничные покупатели могут покупать продукты.
Важно отметить, что электронные торговые площадки могут приносить предпринимателям значительный доход, если продажами управлять грамотно. Среди главных преимуществ маркетплейсов — большая аудитория, экономия времени и ресурсов, удобство для покупателей. Новые продукты, предлагаемые банками, помогают предпринимателям адаптировать свои стратегии продаж для привлечения большего числа покупателей.