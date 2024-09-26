Модульбанк предложил предпринимателям консалтинговую услугу

Модульбанк и ранее занимался разработкой продуктов для продавцов на маркетплейсах. Примерно два года назад он представил специальные тарифы для продавцов и возможность вывода прибыли с маркетплейсов на счета физических лиц. Также банк предоставляет возможность вести расчеты с контрагентами в 12 различных валютах. Десятки тысяч российских компаний, занимающихся продажами на маркетплейсах, уже воспользовались услугами Модульбанка. Это предприниматели, закупающие товары в Китае, Турции, Узбекистане и Киргизии. Для комплексного сопровождения закупок они обращаются к услугам банка.