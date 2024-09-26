Можно ли было спасти отравившихся детей из Красной Сопки? Отвечают медэксперты

Posted 26 сентября, 10:26
Published 26 сентября, 10:26
Modified 26 сентября, 10:54
Updated 26 сентября, 10:54
Трагедия произошла в селе Красная Сопка Назаровского района. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.
Пока неизвестно, что именно стало причиной отравления семьи — точно следствием установлено только то, что люди отравились неустановленным веществом. Проводятся экспертизы.
Ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун заявил, что все зависело от концентрации вещества и от времени приема.
«Опасная концентрация зависит от возраста, метаболизма, массы тела и так далее. Фосфорорганические вещества обладают высокой проникающей способностью в организм, поэтому усваиваются довольно быстро, и эффект наступает довольно быстро. Некоторые из них могут поступать в организм и через пищеварительный тракт, и через кожу».
Директор Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Вадим Негребецкой считает, что своевременный прием энтеросорбентов и вызов рвоты мог «увеличить вероятность благоприятного исхода».
«В большинстве случаев прием пострадавшим сразу после первых признаков отравления, даже до вызова скорой помощи, энтеросорбентов, активированного угля, вызывание искусственной рвоты, промывание желудка существенно увеличивает вероятность благоприятного исхода».
Как сообщали следователи, 34-летний отец — единственный член семьи, кто принял лекарство. Но это был препарат омепразол от болей в желудке, а не энтеросорбент. Другие члены семьи, пока ожидали медиков и до этого, лекарств не принимали.