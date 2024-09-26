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Posted 26 сентября, 10:26

Published 26 сентября, 10:26

Modified 26 сентября, 10:54

Updated 26 сентября, 10:54

Медэксперты рассказали, можно ли было спасти отравившихся детей из Красной Сопки

Можно ли было спасти отравившихся детей из Красной Сопки? Отвечают медэксперты

26 сентября 2024, 10:26
Фото: СК Красноярского края

Медэксперты рассказали, можно ли было спасти отравившихся детей из Красной Сопки

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Отравление семьи
Эксперты Пироговского университета Минздрава России ответили, можно ли было спасти погибших от отравления детей из Красной Сопки.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка Назаровского района. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.

Пока неизвестно, что именно стало причиной отравления семьи — точно следствием установлено только то, что люди отравились неустановленным веществом. Проводятся экспертизы.

Накануне дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Еще 20 сентября семья ужинала пельменями и курицей из местного магазина. Но позднее еду проверили и не нашли в ней превышения вредных веществ.

Ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун заявил, что все зависело от концентрации вещества и от времени приема.

«Опасная концентрация зависит от возраста, метаболизма, массы тела и так далее. Фосфорорганические вещества обладают высокой проникающей способностью в организм, поэтому усваиваются довольно быстро, и эффект наступает довольно быстро. Некоторые из них могут поступать в организм и через пищеварительный тракт, и через кожу».

Директор Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Вадим Негребецкой считает, что своевременный прием энтеросорбентов и вызов рвоты мог «увеличить вероятность благоприятного исхода».

«В большинстве случаев прием пострадавшим сразу после первых признаков отравления, даже до вызова скорой помощи, энтеросорбентов, активированного угля, вызывание искусственной рвоты, промывание желудка существенно увеличивает вероятность благоприятного исхода».

Как сообщали следователи, 34-летний отец — единственный член семьи, кто принял лекарство. Но это был препарат омепразол от болей в желудке, а не энтеросорбент. Другие члены семьи, пока ожидали медиков и до этого, лекарств не принимали.

  • После отравления детей некоторые красноярцы стали бояться пользоваться дихлофосом. «ПМ» разбирался, насколько опасны для человека эти химические средства и как их применять безопасно.
#София Штейнберг#Люди#Общество#Дети#Смерть#СК#Отравление#Врачи#Назаровский район#Уголовное дело#Отравление семьи
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