На Красноярскую ГЭС доставили шестой трансформатор за 200 миллионов

Posted 26 сентября, 08:39
Published 26 сентября, 08:39
Modified 26 сентября, 08:41
Updated 26 сентября, 08:41
Путь трансформатора до ГЭС занял около трех недель: сначала его доставили в Дивногорск железной дорогой, потом на автотрале везли на станцию. Весит оборудование около 300 тонн, его ширина — 3 метра, а высота — более 4 метров. Трансформатор стоимостью 200 млн рублей и мощностью 630 мегавольт-ампер оснащен современным газоанализатором и системой мониторинга, которая позволит определять возможные неисправности и отклонения в работе онлайн. Сборка, настройка и испытания оборудования займут около трех месяцев.
Обновление трансформаторных мощностей Красноярской ГЭС — часть программы «Новая энергия», старт которой дал основатель холдинга Эн+ Олег Дерипаска. Совокупные инвестиции Эн+ в замену трансформаторов Красноярской ГЭС составят более 1 млрд рублей. В следующем году планируется доставка седьмого, резервного.
«От своевременного обновления оборудования гидроэлектростанций зависит надежность энергоснабжения наших потребителей и стабильность работы энергосистемы всей Сибири, поэтому компания Эн+ уделяет этому особое внимание реализуя программу „Новая энергия“. Трансформатор, доставленный сегодня на Красноярскую ГЭС, более экологичен в производстве за счет меньшего объема масла, его эксплуатация рассчитана на 30 лет» — отметил директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.
Программа «Новая энергия» включает в себя не только обновление трансформаторов, холдинг полностью обновляет оборудование всех своих ГЭС. К примеру, ранее на Красноярскую ГЭС по реке доставили новые колеса гидроагрегатов — каждое весом 230 тонн. При этом модернизация гидроколес идет сразу на четырех ГЭС: Красноярской, Братской, Усть-Илимской и Иркутской.