На Красноярскую ГЭС доставили шестой трансформатор за 200 миллионов

Путь трансформатора до ГЭС занял около трех недель: сначала его доставили в Дивногорск железной дорогой, потом на автотрале везли на станцию. Весит оборудование около 300 тонн, его ширина — 3 метра, а высота — более 4 метров. Трансформатор стоимостью 200 млн рублей и мощностью 630 мегавольт-ампер оснащен современным газоанализатором и системой мониторинга, которая позволит определять возможные неисправности и отклонения в работе онлайн. Сборка, настройка и испытания оборудования займут около трех месяцев.