Обвиняемую в хищении 112 млн у Митволя осудят. Соучастники ушли на СВО

Posted 26 сентября, 08:38
Published 26 сентября, 08:38
Modified 26 сентября, 08:57
Updated 26 сентября, 08:57
По версии следствия, в 2022 году 67-летняя арбитражная управляющая по наводке своего сына стала участницей преступной группы. Источник «Проспекта Мира» сообщил, что речь идет о Елене и Тимуре Магомедселимовых. Последний был подполковником и служил в уголовном розыске МВД в Ярославле.
Группа из пяти человек, включая Елену и Тимура, придумали схему для хищения денег и имущества Митволя, который на тот момент находился в СИЗО по делу о мошенничестве при строительстве красноярского метро.
Мошенники сделали фейковые паспорта на имя Митволя, по которым были оформлены нотариальные доверенности на Елену. Сотрудникам нотариальной конторы они сообщили, что Елена — юрист, который сопровождает Митволя во всех сделках.
Согласно фиктивным документам Митволь уполномочил женщину быть его представителем в банке в Дубае. Она могла распоряжаться деньгами, хранившимся на его счетах и проводить сделки с его резиденцией на острове Пальма Джуймера в Эмиратах.
В 2023 году после получения «доверенности» Елена отправилась в Дубай вместе со своим подельником. Там она воспользовалась документом и списала 5,4 млн дирхамов (112 млн рублей). Похищенное злоумышленники разделили между собой.
Позже Елена получила информацию о недвижимости Митволя для её продажи, а затем улетела из Эмиратов в Москву и ждала указаний.
Но довести задуманное до конца не удалось. Елену задержали при попытке вернуться в Дубай для заключения сделки, по которой хотели похитить имущества на 245 млн рублей.
Женщина свою причастность к преступлению отвергает:
«Полагаю, что я действовала абсолютно законно, а денежные средства были выданы на основании доверенности, которая прошла проверку в трех инстанциях», — цитируют ее в прокуратуре.
Прокуратура утвердила обвинение в краже организованной преступной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч.4 ст. 158 УК РФ) и приготовлении к мошенничеству (ч. 1 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ).
В отношении ее соучастников, включая сына Тимура, предварительное следствие приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.
Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Красноярска.