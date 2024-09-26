Обвиняемую в хищении 112 млн у Митволя осудят. Соучастники ушли на СВО

По версии следствия, в 2022 году 67-летняя арбитражная управляющая по наводке своего сына стала участницей преступной группы. Источник «Проспекта Мира» сообщил, что речь идет о Елене и Тимуре Магомедселимовых. Последний был подполковником и служил в уголовном розыске МВД в Ярославле.