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Posted 26 сентября, 08:38

Published 26 сентября, 08:38

Modified 26 сентября, 08:57

Updated 26 сентября, 08:57

Обвиняемую в хищении 112 млн у экс-проектировщика красноярского метро осудят

Обвиняемую в хищении 112 млн у Митволя осудят. Соучастники ушли на СВО

26 сентября 2024, 08:38
Фото: prmira.ru

Обвиняемую в хищении 112 млн у экс-проектировщика красноярского метро осудят

В Красноярске осудят Елену Магомедселимову, которую обвиняют в хищении денег со счета экс-проектировщика красноярского метро Олега Митволя. Ее сын, бывший высокопоставленный полицейский, и другие соучастники отправились на СВО.

По версии следствия, в 2022 году 67-летняя арбитражная управляющая по наводке своего сына стала участницей преступной группы. Источник «Проспекта Мира» сообщил, что речь идет о Елене и Тимуре Магомедселимовых. Последний был подполковником и служил в уголовном розыске МВД в Ярославле.

Группа из пяти человек, включая Елену и Тимура, придумали схему для хищения денег и имущества Митволя, который на тот момент находился в СИЗО по делу о мошенничестве при строительстве красноярского метро.

Мошенники сделали фейковые паспорта на имя Митволя, по которым были оформлены нотариальные доверенности на Елену. Сотрудникам нотариальной конторы они сообщили, что Елена — юрист, который сопровождает Митволя во всех сделках.

Согласно фиктивным документам Митволь уполномочил женщину быть его представителем в банке в Дубае. Она могла распоряжаться деньгами, хранившимся на его счетах и проводить сделки с его резиденцией на острове Пальма Джуймера в Эмиратах.

В 2023 году после получения «доверенности» Елена отправилась в Дубай вместе со своим подельником. Там она воспользовалась документом и списала 5,4 млн дирхамов (112 млн рублей). Похищенное злоумышленники разделили между собой.

Позже Елена получила информацию о недвижимости Митволя для её продажи, а затем улетела из Эмиратов в Москву и ждала указаний.

Но довести задуманное до конца не удалось. Елену задержали при попытке вернуться в Дубай для заключения сделки, по которой хотели похитить имущества на 245 млн рублей.

Женщина свою причастность к преступлению отвергает:

«Полагаю, что я действовала абсолютно законно, а денежные средства были выданы на основании доверенности, которая прошла проверку в трех инстанциях», — цитируют ее в прокуратуре.

Прокуратура утвердила обвинение в краже организованной преступной группой в особо крупном размере (п. «а», «б» ч.4 ст. 158 УК РФ) и приготовлении к мошенничеству (ч. 1 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ).

В отношении ее соучастников, включая сына Тимура, предварительное следствие приостановлено в связи с заключением ими контрактов на прохождение военной службы.

Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Красноярска.

  • В сентябре 2023 года Митволя осудили по делу о хищении 954 миллионов при проектировании красноярского метро. Его компания выполнила не все работы, но получила деньги. Митволя приговорили к 4,5 года колонии общего режима. Адвокаты обжаловали приговор, но суд отказал. Кроме этого, суд взыскал с Митволя причиненный ущерб.
#Владислав Савончик#Красноярск#Прокуратура#Мошенничество#Москва#СВО#Уголовное дело#Хищение#Елена Магомедселимова#Олег Митволя#Дубай
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