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Posted 26 сентября, 04:02

Published 26 сентября, 04:02

Modified 26 сентября, 04:09

Updated 26 сентября, 04:09

«Одни слезы»: учительница рассказала о семье, в которой от отравления погибли 4 детей

«Одни слезы»: учительница рассказала о семье, в которой от отравления погибли 4 детей

26 сентября 2024, 04:02
Фото: 360.ru
Сюжет
Отравление семьи
Учительница рассказала о многодетной семье из Красноярского края, в которой от отравления погибли 4 детей. Педагог охарактеризовала ее только с положительной стороны.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. В ночь на 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.

Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Сейчас точно неизвестно, действительно ли причиной отравления стал этот химикат — следствием пока установлено только то, что люди отравились неустановленным веществом.

Учительница школы в селе Красная Сопка, в которой учились погибшие от отравления дети, в интервью 360.ru рассказала об их семье.

По словам женщины, родители контролировали детей, поэтому они всегда ходили в школу опрятные и не пропускали уроки.

Педагог отмечает, что, если дети пропускали уроки, то только по уважительной причине. Родители всегда шли на контакт с администрацией школы и классными руководителями.

«Одни слезы. Слезы, сожаления. Не только у педагогов, но и у населения», — сказала учительница.

Ранее в СК рассказали, когда станут известны точные причины смерти 4 детей.

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