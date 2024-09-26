«Одни слезы»: учительница рассказала о семье, в которой от отравления погибли 4 детей

Posted 26 сентября, 04:02
Published 26 сентября, 04:02
Modified 26 сентября, 04:09
Updated 26 сентября, 04:09
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. В ночь на 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.
Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Сейчас точно неизвестно, действительно ли причиной отравления стал этот химикат — следствием пока установлено только то, что люди отравились неустановленным веществом.
Учительница школы в селе Красная Сопка, в которой учились погибшие от отравления дети, в интервью 360.ru рассказала об их семье.
По словам женщины, родители контролировали детей, поэтому они всегда ходили в школу опрятные и не пропускали уроки.
Педагог отмечает, что, если дети пропускали уроки, то только по уважительной причине. Родители всегда шли на контакт с администрацией школы и классными руководителями.
«Одни слезы. Слезы, сожаления. Не только у педагогов, но и у населения», — сказала учительница.
Ранее в СК рассказали, когда станут известны точные причины смерти 4 детей.