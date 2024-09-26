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Posted 26 сентября, 10:52

Published 26 сентября, 10:52

Modified 26 сентября, 14:57

Updated 26 сентября, 14:57

Осужденную за мошенничество племянницу Быкова освободят по УДО

Осужденную за мошенничество племянницу Быкова освободят по УДО

26 сентября 2024, 10:52
Фото: Ирина Оршич
В Красноярске сегодня, 26 сентября, условно-досрочно освободят племянницу красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова Ирину Оршич, сообщили «Проспекту Мира» в прокуратуре края.

В ноябре 2021 года суд приговорил Оршич к 4 годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Ее подельнику Геннадию Ехновецкому дали 4 года колонии, а Виктору Алякрецкому — 3 года условно.

По данным следствия, в 2013 году Оршич решила купить здание в 1500 квадратов, которое принадлежало городу, но считалось бесхозным Солнечном. Она предложила приобрести его некоемому знакомому и взяла предоплату в 5 миллионов рублей.

Затем Оршич вместе с подельниками Ехновецким и Алякрецким предоставили в Росреестр поддельные документы. В них говорилось, что в 1994 году Алякрецкий якобы участвовал в долевом строительстве нежилого помещения.

В итоге они оформили собственность на муниципальное помещение в Солнечном, которое стоило более 61 миллиона рублей, и продали его. Однако после того, как следствие выявило мошенничество, имущество вернули городу.

  • Анатолия Быкова приговорили к 20 годам строгого режима по уголовным делам за организацию убийств.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Суд#Анатолий Быков#Мошенничество#Колония
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