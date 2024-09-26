Перерыва не будет: в Красноярске продолжит работать автобусный маршрут №6

Posted 26 сентября, 01:12
Published 26 сентября, 01:12
Modified 26 сентября, 05:50
Updated 26 сентября, 05:50
В середине сентября стало известно, что перевозчик маршрута №6 — ООО «Триумф 7» — отказался работать на этом маршруте.
В разговоре с «Проспектом Мира» супруга директора предприятия подтвердила информацию и заявила, что ее супруг «устал заниматься этим делом».
В мэрии сообщили, что заключили контракт с муниципальным транспортным предприятием №7. С 26 сентября на линию выйдет техника автотранспортного предприятия.
Таким образом, никакого перерыва в работе автобусного маршрута №6 не будет. Маршрут №6 связывает левый и правый берега Красноярска. Автобусы ходят от «Кардиоцентра» до «ДК Кировского».