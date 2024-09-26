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Posted 26 сентября, 01:12

Published 26 сентября, 01:12

Modified 26 сентября, 05:50

Updated 26 сентября, 05:50

В Красноярске продолжит работать автобусный маршрут №6

Перерыва не будет: в Красноярске продолжит работать автобусный маршрут №6

26 сентября 2024, 01:12
Фото: 2gis.ru

В Красноярске продолжит работать автобусный маршрут №6

В Красноярске нашли нового перевозчика, который будет обслуживать автобусный маршрут №6. Теперь он станет муниципальным.

В середине сентября стало известно, что перевозчик маршрута №6 — ООО «Триумф 7» — отказался работать на этом маршруте.

В разговоре с «Проспектом Мира» супруга директора предприятия подтвердила информацию и заявила, что ее супруг «устал заниматься этим делом».

В мэрии сообщили, что заключили контракт с муниципальным транспортным предприятием №7. С 26 сентября на линию выйдет техника автотранспортного предприятия.

Таким образом, никакого перерыва в работе автобусного маршрута №6 не будет. Маршрут №6 связывает левый и правый берега Красноярска. Автобусы ходят от «Кардиоцентра» до «ДК Кировского».

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