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Posted 26 сентября, 05:59

Published 26 сентября, 05:59

Modified 26 сентября, 06:41

Updated 26 сентября, 06:41

Пономаренко сравнил журналистов ТВК с «навозными мухами» за сюжет о семье губернатора

Пономаренко сравнил журналистов ТВК с «навозными мухами» за сюжет о семье губернатора

26 сентября 2024, 05:59
Фото: t.me/mkotyukov
Вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко раскритиковал телеканал ТВК за сюжет о семье губернатора Михаила Котюкова и сравнил его с навозными мухами, которые «ковыряются в известной субстанции».

Телеканал ТВК выпустил сюжет о семье губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Журналисты решили выяснить, перевез ли глава региона родных в Красноярск.

Поводом для сюжета, отмечает телеканал, стала прямая линия Котюкова. Отвечая на один из вопросов, губернатор заявил, что родные привыкли к его плотному графику. При этом губернатор заявил, что все-таки проводит время с детьми — в основном на выходных.

«Утром дочь в школу уезжает — вместе со мной выходит из дома. Младшие дети, как правило, просыпаются, успевают проводить. Вечером прихожу, как правило, все спят», — сказал Котюков.

Как отмечается в сюжете, еще в мае 2023 года Михаил Котюков говорил, что его семья переедет в Красноярск после окончания учебного года.

Однако за год никаких упоминаний о семье Котюкова в публичном пространстве не было, а фото с мероприятий с детьми очень мало. Также телеканал сделал официальный запрос в правительство и спросил о том, перевез ли глава региона семью в Красноярск.

В ответе говорится, что сюжет вышел до получения информации от управления пресс-службы, поэтому «актуальность подготовки и направление ответа считаются утраченными».

 

В соцсетях на сюжет ТВК отреагировал вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко. В своем телеграм-канале он написал, что «в этой истории телеканал напоминает навозных мух, которые ищут себе пищу, а в данном случае привлекают внимание аудитории, ковыряясь в известной субстанции».

«Особенно впечатляет, как рассуждают в эфире канала о том, насколько патриот Красноярска губернатор Котюков, горе-эксперты, которые ссыканули и убежали за границу с началом СВО. И оттуда учат кого-то жизни.
Не переживайте, „товарищи“ ТВК, у Михаила Михайловича всё в порядке, семья дома, в Красноярске, и очень давно».

Также Пономаренко заявил, что по этому поводу никто перед журналистами отчитываться не будет.

  • В августе 2024 года вице-губернатор раскритиковал телеграм-каналы, которые написали про «утопающий в грязи» всероссийский форум ТИМ «Бирюса». Отдельно Пономаренко упомянул Kras Mash, который назвал информационной помойкой.
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