Пономаренко сравнил журналистов ТВК с «навозными мухами» за сюжет о семье губернатора

Posted 26 сентября, 05:59
Published 26 сентября, 05:59
Modified 26 сентября, 06:41
Updated 26 сентября, 06:41
Телеканал ТВК выпустил сюжет о семье губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Журналисты решили выяснить, перевез ли глава региона родных в Красноярск.
Поводом для сюжета, отмечает телеканал, стала прямая линия Котюкова. Отвечая на один из вопросов, губернатор заявил, что родные привыкли к его плотному графику. При этом губернатор заявил, что все-таки проводит время с детьми — в основном на выходных.
«Утром дочь в школу уезжает — вместе со мной выходит из дома. Младшие дети, как правило, просыпаются, успевают проводить. Вечером прихожу, как правило, все спят», — сказал Котюков.
Как отмечается в сюжете, еще в мае 2023 года Михаил Котюков говорил, что его семья переедет в Красноярск после окончания учебного года.
Однако за год никаких упоминаний о семье Котюкова в публичном пространстве не было, а фото с мероприятий с детьми очень мало. Также телеканал сделал официальный запрос в правительство и спросил о том, перевез ли глава региона семью в Красноярск.
В ответе говорится, что сюжет вышел до получения информации от управления пресс-службы, поэтому «актуальность подготовки и направление ответа считаются утраченными».
В соцсетях на сюжет ТВК отреагировал вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко. В своем телеграм-канале он написал, что «в этой истории телеканал напоминает навозных мух, которые ищут себе пищу, а в данном случае привлекают внимание аудитории, ковыряясь в известной субстанции».
«Особенно впечатляет, как рассуждают в эфире канала о том, насколько патриот Красноярска губернатор Котюков, горе-эксперты, которые ссыканули и убежали за границу с началом СВО. И оттуда учат кого-то жизни.
Не переживайте, „товарищи“ ТВК, у Михаила Михайловича всё в порядке, семья дома, в Красноярске, и очень давно».
Также Пономаренко заявил, что по этому поводу никто перед журналистами отчитываться не будет.