Появились итоговые результаты проверки пельменей и курицы из магазина в Красной Сопке

Posted 26 сентября, 08:17
Published 26 сентября, 08:17
Modified 26 сентября, 08:27
Updated 26 сентября, 08:27
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. В ночь на 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.
Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Сейчас точно неизвестно, действительно ли причиной отравления стал этот химикат — следствием пока установлено только то, что люди отравились неустановленным веществом.
Как рассказали в СК, краевой Роспотребнадзор провел дополнительную экспертизу продуктов, которые изъяли из магазина «Олимп» и дома отравившейся семьи.
Специалисты краевого центра гигиены и эпидемиологии выяснили, что в пробах пельменей и курином мясе из торговой точки, а также в продуктах из дома (бульон, приправа, кетчуп, курица с картофелем, тушеная рыба, питьевая вода) не выявлено превышения нормируемых значений.
«Все пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов».
Специалисты более детально искали в продуктах кадмий, мышьяк, олово, ртуть, свинец и хром, пестициды и нитраты.
При этом в СК уточнили, что химические исследования на наличие в продуктах других токсических веществ продолжаются.