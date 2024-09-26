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Posted 26 сентября, 08:17

Published 26 сентября, 08:17

Modified 26 сентября, 08:27

Updated 26 сентября, 08:27

Появились итоговые результаты проверки пельменей и курицы из магазина в Красной Сопке

Появились итоговые результаты проверки пельменей и курицы из магазина в Красной Сопке

26 сентября 2024, 08:17
Фото: t.me/krksledkom
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Отравление семьи
Эксперты не нашли опасных веществ в продуктах из дома отравившейся семьи под Красноярском. Об этом заявили в Следкоме.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. В ночь на 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.

Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Сейчас точно неизвестно, действительно ли причиной отравления стал этот химикат — следствием пока установлено только то, что люди отравились неустановленным веществом.

Как рассказали в СК, краевой Роспотребнадзор провел дополнительную экспертизу продуктов, которые изъяли из магазина «Олимп» и дома отравившейся семьи.

Специалисты краевого центра гигиены и эпидемиологии выяснили, что в пробах пельменей и курином мясе из торговой точки, а также в продуктах из дома (бульон, приправа, кетчуп, курица с картофелем, тушеная рыба, питьевая вода) не выявлено превышения нормируемых значений.

«Все пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов».

Специалисты более детально искали в продуктах кадмий, мышьяк, олово, ртуть, свинец и хром, пестициды и нитраты.

При этом в СК уточнили, что химические исследования на наличие в продуктах других токсических веществ продолжаются.

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