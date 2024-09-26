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Posted 26 сентября, 09:49

Published 26 сентября, 09:49

Modified 26 сентября, 10:34

Updated 26 сентября, 10:34

Появился график праздничных выходных на 2025 год

Появился график праздничных выходных на 2025 год. Сколько будем отдыхать?

26 сентября 2024, 09:49
Фото: Нейросеть

Появился график праздничных выходных на 2025 год

Минтруд утвердил календарь праздничных выходных в России на 2025 год. Документ появился на сайте Госдумы.

В следующем году россиян, у которых пятидневный рабочий график, ждут 247 рабочих и 118 выходных дней.

В январе россиян ждут 8 выходных дней в честь Нового года — с 1 по 8 января. При этом новогодние каникулы начнутся с 29 декабря 2024 года.

В четверг, 9 января, россияне выйдут на работу на два дня. После этого наступят календарные выходные — 11 и 12 января.

В феврале и марте дополнительных выходных не будет. В 2025 году День защитника Отечества выпадает на воскресенье, поэтому праздничный выходной перенесут на четверг 8 мая.

Выходной в честь Международного женского дня, который выпадает на субботу, решили перенести на пятницу 13 июня.

Фото: duma.gov.ru

Майские каникулы будут длиться 8 дней: с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая. Между майскими праздниками россиянам придется выйти на сокращенную рабочую неделю, которая составит 3 дня.

Летом отдыхать будем четыре дня — с 12 по 15 июня. Последняя рабочая неделя октября станет шестидневной с 27 октября по 1 ноября. При этом первое ноября будет сокращенным рабочим днем.

День народного единства будет праздноваться со 2 по 4 ноября. Последним рабочим днем 2025 года станет 30 декабря, 31-е число официально будет выходным.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Календарь#Россия#Госдума#Выходные#График
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