Появился график праздничных выходных на 2025 год. Сколько будем отдыхать?

Posted 26 сентября, 09:49
Published 26 сентября, 09:49
Modified 26 сентября, 10:34
Updated 26 сентября, 10:34
В следующем году россиян, у которых пятидневный рабочий график, ждут 247 рабочих и 118 выходных дней.
В январе россиян ждут 8 выходных дней в честь Нового года — с 1 по 8 января. При этом новогодние каникулы начнутся с 29 декабря 2024 года.
В четверг, 9 января, россияне выйдут на работу на два дня. После этого наступят календарные выходные — 11 и 12 января.
В феврале и марте дополнительных выходных не будет. В 2025 году День защитника Отечества выпадает на воскресенье, поэтому праздничный выходной перенесут на четверг 8 мая.
Выходной в честь Международного женского дня, который выпадает на субботу, решили перенести на пятницу 13 июня.
Майские каникулы будут длиться 8 дней: с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая. Между майскими праздниками россиянам придется выйти на сокращенную рабочую неделю, которая составит 3 дня.
Летом отдыхать будем четыре дня — с 12 по 15 июня. Последняя рабочая неделя октября станет шестидневной с 27 октября по 1 ноября. При этом первое ноября будет сокращенным рабочим днем.
День народного единства будет праздноваться со 2 по 4 ноября. Последним рабочим днем 2025 года станет 30 декабря, 31-е число официально будет выходным.