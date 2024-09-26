Производитель заявил, что их дихлофос не мог стать причиной отравления семьи

Posted 26 сентября, 12:52
Published 26 сентября, 12:52
Modified 26 сентября, 14:59
Updated 26 сентября, 14:59
Трагедия произошла в селе Красная Сопка Назаровского района. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.
Пока неизвестно, что именно стало причиной отравления семьи — точно следствием установлено только то, что люди отравились неустановленным веществом. Проводятся экспертизы.
Производитель дихлофоса, компания «Сибиар», заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи — в аэрозоле достаточно компонентов для борьбы с насекомыми, но «причинить серьезный вред человеку при правильном использовании они не могут». Такой комментарий дал завод изданию Ngs24.ru.
«Бытовые средства АО „СИБИАР“ для борьбы с насекомыми за долгие годы выпуска и использования, подтвердили свою высокую эффективность, качество и безопасность», — написали в компании.
По словам представителей компании, официальные источники не подтвердили, что в доме нашли дихлофос, который производит их компания. Однако СК ранее публиковал фото банок, которые нашли дома. Такие же банки есть на официальном сайте компании.
На заводе подчеркнули, что причины отравления не установлены, а экспертизы продолжаются.
«В связи с вышеуказанным, продукция АО „СИБИАР“ не могла являться причиной отравления», — подытожили в компании.