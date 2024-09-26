Производитель заявил, что их дихлофос не мог стать причиной отравления семьи

Накануне дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Еще 20 сентября семья ужинала пельменями и курицей из местного магазина. Но позднее еду проверили и не нашли в ней превышения вредных веществ.