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Posted 26 сентября, 12:52

Published 26 сентября, 12:52

Modified 26 сентября, 14:59

Updated 26 сентября, 14:59

Производитель заявил, что их дихлофос не мог стать причиной отравления семьи

Производитель заявил, что их дихлофос не мог стать причиной отравления семьи

26 сентября 2024, 12:52
Фото: СК Красноярского края
Сюжет
Отравление семьи
В компании, производящей дихлофос «Варан», считают, что их продукция не могла стать причиной отравления семьи из Красной Сопки.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка Назаровского района. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание.

Пока неизвестно, что именно стало причиной отравления семьи — точно следствием установлено только то, что люди отравились неустановленным веществом. Проводятся экспертизы.

Накануне дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Еще 20 сентября семья ужинала пельменями и курицей из местного магазина. Но позднее еду проверили и не нашли в ней превышения вредных веществ.

Производитель дихлофоса, компания «Сибиар», заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи — в аэрозоле достаточно компонентов для борьбы с насекомыми, но «причинить серьезный вред человеку при правильном использовании они не могут». Такой комментарий дал завод изданию Ngs24.ru.

«Бытовые средства АО „СИБИАР“ для борьбы с насекомыми за долгие годы выпуска и использования, подтвердили свою высокую эффективность, качество и безопасность», — написали в компании.

По словам представителей компании, официальные источники не подтвердили, что в доме нашли дихлофос, который производит их компания. Однако СК ранее публиковал фото банок, которые нашли дома. Такие же банки есть на официальном сайте компании.

Фото: СК Красноярского края

На заводе подчеркнули, что причины отравления не установлены, а экспертизы продолжаются.

«В связи с вышеуказанным, продукция АО „СИБИАР“ не могла являться причиной отравления», — подытожили в компании.
  • Ранее производитель дихлофоса уже комментировал отравление семьи. Тогда на заводе заявили, что в курсе ситуации и отметили, что за 30 лет не было ни одного случая, чтобы использование их дихлофоса привело к смерти человека.
  • В СК сообщали, что точная причина смерти детей станет известна не раньше чем через месяц после проведения экспертиз.
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