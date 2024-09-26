«Самые умные носят два»: как красноярским школьникам живется без телефонов на уроках

Posted 26 сентября, 12:02
Published 26 сентября, 12:02
Modified 26 сентября, 13:00
Updated 26 сентября, 13:00
Поправки в закон «Об образовании» предусматривают ужесточения школьных правил — теперь ученикам на уроках запрещено использовать телефоны даже в образовательных целях.
Своим смартфоном ученик может воспользоваться только в таких случаях: на перемене и во внеурочное время или во время экстренных случаев, связанных с угрозой жизни и здоровья учеников или педагогов.
«ПМ» спросил нескольких родителей о том, как в их школе соблюдают запрет на телефоны.
Мама ученицы 7-го класса рассказала, что телефоны у дочери и её одноклассников забирает учитель в начале каждого урока.
«Забирают в начале каждого урока, в конце отдают. Самые умные приносят в школу два телефона: один сдают, один прячут. Как-то классная руководительница спалила у девочки второй телефон и записала гневное сообщение в родительский чат. Я сразу про свою подумала, но это оказалась не она».
Как рассказывает отец двух дочек — пятиклассницы и семиклассницы — в их школе запрет работает похожим образом. Только некоторые учителя сначала разрешали оставлять телефоны в сумках. Однако теперь тоже просят сдавать им гаджеты.
«Потому что они [ученики] начали хитрить и все равно вытаскивать телефоны из сумок. Поэтому учителям пришлось забирать все равно к себе. Некоторые на парту складывают, у некоторых коробочки специальные под гаджеты стоят в кабинете».
Другая мама рассказала, что у её сына-пятиклассника запрет работает не так. На родительском собрании учитель сказала, что у нее «нет полномочий отбирать у детей гаджеты».
Тогда сами родители попросили учителей не позволять детям доставать телефоны на уроках.
«То есть, соблюдать это правило было больше инициативой родителей. Мы попросили на собрании, чтобы учителя следили, достают ли дети гаджет, играют ли. Если вдруг кто-то игнорирует просьбы убрать телефон, то просто сообщать родителям».
Женщина поделилась, что не видит в запрете ничего плохого, если речь идет именно об уроках.
«Они на переменах постоянно в них играют, дома он в доступе свободном — поэтому пусть хотя бы на уроках без гаджетов будут. С другой стороны, конечно, те, кто не хочет учиться, найдут чем заняться — с этим ничего не сделаешь».
Мама пятиклассницы из другой школы рассказала, что ученикам нельзя сидеть в телефонах на уроках, но каждый учитель контролирует это своим способом.
«Телефоны нельзя только на уроке. Делают так, как учитель говорит. У кого-то ячейки есть — они в класс заходят и сразу в ячейку кладут телефон. У кого-то просто нельзя доставать телефон из сумки».
Женщина отметила, что с соблюдением запрета и его наличием у нее и у дочери «никаких проблем нет».
«ПМ» спрашивал красноярцев, как они относятся к запрету телефонов в школе еще в октябре 2023 года — тогда закон еще не приняли. Большинство поддержали идею запретить пользоваться гаджетами на уроках, либо вообще не вводить ограничения.
В декабре 2023 года, когда закон о запрете телефонов на уроках приняли, мы снова спросили об отношении красноярцев к этом — мнение «за» и «против» разделились почти поровну.
Сторонники запрета считали, что так школьники обратят внимание на уроки и не будут провоцировать учителей ради видео.
Противники запрета писали, что это не решит проблем. По их мнению, школьники, которые отвлекались на телефоны, найдут себе другое занятие и не станут больше внимания уделять занятиям.