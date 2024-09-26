Шоколадные хинкали и пеновани с лесными грибами: новое меню в «Дзе» и «Дзеими»

Posted 26 сентября, 05:00
Published 26 сентября, 05:00
Modified 26 сентября, 05:00
Updated 26 сентября, 05:00
Гастрономическая классика Грузии приобрела новое звучание благодаря местным продуктам на пике своего вкуса: все, как любит бренд-шеф, генацвале!
В разделе «Дипов», которые лучше всего танцуют в паре с горячим грузинским хлебом шоти, два новых хумуса:
Холодная закуска для теплых встреч — севиче из нерки с алычей и красным луком.
В слоеное тесто команда завернула много сыра и лесные, ароматные грибы: так появился новый пеновани, один из видов любимых всеми хачапури.
Хинкали тоже не отстают: помимо классических, теперь готовят мини-хинкали с уткой и лесными грибами с трюфельным маслом, а также жареные с грузинскими сырами, вай!
На горячее собрали урожай из оджахури с белыми грибами и папоротником со взбитой сметаной и кебаб из оленя с медовым ткемали с брусникой и мацони.
На сладкое оставили новые хиты:
Встречаем осень и кричим «Асса!»
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