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Posted 26 сентября, 05:00

Published 26 сентября, 05:00

Modified 26 сентября, 05:00

Updated 26 сентября, 05:00

Шоколадные хинкали и пеновани с лесными грибами: новое меню в «Дзе» и «Дзеими»

Шоколадные хинкали и пеновани с лесными грибами: новое меню в «Дзе» и «Дзеими»

26 сентября 2024, 05:00
Фото: «Дзе»
Реклама. «Дзеими». erid: LjN8KAUVT
Новинки осени в двух грузинских домах «Дзе» и «Дзеими» от бренд-шефа Михаила Михайлова сотканы, будто прекрасный грузинский ковер-пардаги, из сезонности, локальности и традиций.

Гастрономическая классика Грузии приобрела новое звучание благодаря местным продуктам на пике своего вкуса: все, как любит бренд-шеф, генацвале!

В разделе «Дипов», которые лучше всего танцуют в паре с горячим грузинским хлебом шоти, два новых хумуса:

  • C сальсой из хрустящих овощей в ткемали с гранатом;
  • C кебабом из ягненка и мятой.
Фото: «Дзе»

Холодная закуска для теплых встреч — севиче из нерки с алычей и красным луком.

Фото: «Дзе»

В слоеное тесто команда завернула много сыра и лесные, ароматные грибы: так появился новый пеновани, один из видов любимых всеми хачапури.

Фото: «Дзе»

Хинкали тоже не отстают: помимо классических, теперь готовят мини-хинкали с уткой и лесными грибами с трюфельным маслом, а также жареные с грузинскими сырами, вай!

Фото: «Дзе»

На горячее собрали урожай из оджахури с белыми грибами и папоротником со взбитой сметаной и кебаб из оленя с медовым ткемали с брусникой и мацони.

Фото: «Дзе»

На сладкое оставили новые хиты:

  • Шоколадные хинкали в стиле «моти» с кремом из мака и варёной сгущёнкой с малиной;
  • Профитроли с кремом из лесного ореха и шоколадным соусом;
  • Мусс мацони c черносливом в гранатовом глейзе и солёной карамелью с шоколадным тюилем.
Фото: «Дзе»

Встречаем осень и кричим «Асса!»

Гранд-бистро «Дзе», ул. Весны, 30, тел. 988-96-88. dzebistro.ru

Грузинский ресторан и праздник «Дзеими», ул. Перенсона, 2а. dzeimi.ru

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